Verona salvata dal nubifragio grazie all' opera voluta dal Duce

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) La piena dell'Adige non ha invaso. La città di Romeo e Giulietta non ha subito ingenti danni dal maltempo che ha messo in ginocchio il Nord Italia e il Veneto. Il motivo? L'ingegnosaidraulica ideata e realizzata nel lontano 1937. Ovvero in epoca fascista. La galleria Adige-Garda, infatti, collega il fiume e il lago partendo da Mori per arrivare fino a Torbole. Dieci lunghi chilometri di galleria che permettono così di tenere a bada l'altezza del corso d'acqua. Come è successo ieri sera, quando i tecnici hanno aperto le porte della galleria permettendo al fiume di defluire verso il lago di Garda. L'inizio dell', come riporta il Corriere, iniziò nel 1937 e venne terminato nel 1959.L'ingresso della galleria e lo sbocco sono entrambi in Trentino, dunque a monte di. In questo modo quando l'Adige si gonfia troppo, l'del fascismo permette di ridurre la bomba ...