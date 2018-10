Verona | minacciavano le donne col vodoo ​per farle prostituire

ilgiornale

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Erano terrorizzate dalla minaccia del, tanto da prostituirsi, pur di non essere sottoposte a quelle pratiche ancestrali. Così, Lilian Edward, 40 anni, insieme al suo compagno, era riuscita a mettere in piedi un giro di prostituzione a, costringendo le ragazze a sottoporsi ai loro ordini.L'indagine era partita a seguito della denuncia degli operatori di un centro di accoglienza, che avevano dato l'allarme a inizio del 2017, quando una ragazza nigeriana era scappata dal centro. La ragazza era arrivata in Italia nel 2016, dopo una traversata coi barconi e, una volta nel nostro Paese, aveva raccontato di avere un debito con gli uomini che le avevano organizzato il viaggio, riservandole un futuro sulla strada.Le forze dell'ordine avevano rintracciato la nigeriana ae sono risaliti all'abitazione in cui la giovane viveva con un'altra ragazza. Le due dipendevano dagli ...