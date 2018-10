Venezia : Porto - bene Regione Veneto su rilancio area Montesyndial (2) : (AdnKronos) - Pino Musolino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale dichiara: “L’intervento della Regione Veneto ci avvicina di un altro passo all’avvio dei lavori di recupero e di rilancio dell’area “Montesyndial”, un brownfield di oltre 80 ettari dove intend

Venezia - l’acqua invade la basilica di San Marco : rovinati portoni in bronzo e pavimento a mosaico. Le immagini : Il maltempo che ha investito il nostro Paese in questi giorni non ha risparmiato nemmeno la basilica di San Marco a Venezia. In queste immagini, pubblicate su Facebook dal quotidiano Gente Veneta, l’acqua alta all’interno del battistero. rovinati i portoni in bronzo, i marmi e il pavimento a mosaico con l’acqua che ha raggiunto i 90 centimetri di altezza. Video Facebook/Gente Veneta L'articolo Venezia, l’acqua invade la ...

Venezia : Autorità Portuale al Mise per riconversione area Porto Marghera : Venezia, 23 ott. (AdnKronos) - Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Pino Musolino, ha preso parte oggi alla sottoscrizione dell'Accordo di programma dell'area di crisi industriale complessa di Venezia, tenutasi a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico. “Con la firma di oggi si compie

Spirit of Portopiccolo vince a Venezia : Alla regata ha partecipato anche New Zealand Endeavour, vincitrice della Whitbread Round the World Race 1993-94, timonata per l'occasione dal quattordicenne campione del mondo Optimist 2017-2018 ...

Spirit of Portopiccolo vince a Venezia : Alla regata ha partecipato anche New Zealand Endeavour, vincitrice della Whitbread Round the World Race 1993-94, timonata per l'occasione dal quattordicenne campione del mondo Optimist 2017-2018 ...

Venezia : dal Porto salpa project cargo da record (2) : (AdnKronos) - “In Italia, a oggi, solo a Porto Marghera è possibile realizzare operazioni come questa: disponiamo di aree di produzione prossime alle banchine, dei migliori operatori per la parte dei servizi, e di aziende di eccellenza come ATB Riva Calzoni che scelgono il nostro scalo per la propri

Venezia : dal Porto salpa project cargo da record : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Sono salpati a bordo della nave Happy Star della compagnia BigLift i due reattori di hydrocracking realizzati da ATB Riva Calzoni e destinati alla prima raffineria privata nigeriana della società Dangote Refining Ltd. I corpi in pressione sono stati fabbricati tra Ronc

PORTO Venezia - Parte la sperimentazione di ausili digitali alla navigazione : L'operazione mira a eguagliare le innovazioni introdotte nei migliori porti del Nord Europa e del mondo. Conoscere esattamente quanti sono i metri di visibilità in Laguna in una giornata di nebbia, ...

Porto Venezia - al via sperimentazione dati meteo in tempo reale : Venezia, 5 ott., AdnKronos, - La sicurezza nella manovra e l'accessibilità nautica di uno scalo portuale non discendono solo dalle infrastrutture e dalle condizioni fisiche di un Porto ma sono ...

Porto Venezia - al via sperimentazione dati meteo in tempo reale : Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - La sicurezza nella manovra e l’accessibilità nautica di uno scalo portuale non discendono solo dalle infrastrutture e dalle condizioni fisiche di un Porto ma sono influenzate anche, e sempre di più, dai flussi di dati e di informazioni digitali che, soprattutto se visua

Porto Venezia - al via sperimentazione dati meteo in tempo reale : La sicurezza nella manovra e l'accessibilità nautica di uno scalo portuale non discendono solo dalle infrastrutture e dalle condizioni fisiche di un Porto ma sono influenzate anche, e sempre di più, ...

Venezia : Porto - dati meteo in tempo reale - parte la sperimentazione in settimana (3) : (AdnKronos) - A completare il quadro, si avvierà la sperimentazione dei dispositivi PPU (Pilot Portable Units), costituiti da un kit formato da un’applicazione e relativo tablet e da un’antenna GPS portatile dotata di accelerometri e giroscopi. Tali dispositivi verranno testati dai piloti, che potra

Venezia : Porto - dati meteo in tempo reale - parte la sperimentazione in settimana (2) : (AdnKronos) - Più in particolare, una volta raccolti ed elaborati, i dati e le rilevazioni su vento, correnti, moto ondoso che riguardano tutta la Laguna, le bocche di Porto ed entrambi gli scali di Venezia e Chioggia, verranno sintetizzati dall’AdSP e resi immediatamente disponibili a tutta la comu

Venezia : Porto - dati meteo in tempo reale - parte la sperimentazione in settimana : Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - La sicurezza nella manovra e l’accessibilità nautica di uno scalo portuale non discendono solo dalle infrastrutture e dalle condizioni fisiche di un Porto ma sono influenzate anche, e sempre di più, dai flussi di dati e di informazioni digitali che, soprattutto se visua