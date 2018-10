gazzetta

: Fantini alla Rotta del Rhum: “Così si avvera il sogno” - angelnolimits : Fantini alla Rotta del Rhum: “Così si avvera il sogno” - Gazzetta_it : #vela Fantini alla Rotta del Rhum: “Così si avvera il sogno -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Ma non farei altro, anche perché ho un altro: il giro del mondo in solitario, il Vendée Globe. E poi è talmente breve la vita che se non fai subito quello che ti piace basta che ti capiti un ...