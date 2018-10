Vasco Rossi | sui social un' anteprima del video del nuovo singolo - GUARDA

Anticipazioni sui concerti di Vasco Rossi in Sardegna nel 2019 - uno show da stadio : “Non deluderò” : I concerti di Vasco Rossi in Sardegna nel 2019, con due date il 19 e 18 giugno, segneranno il ritorno del rocker di Zocca sull'isola dal lontano settembre del 2010, quando si esibì nel capoluogo nell'ambito del tour europeo Europe Indoor. Si tratterà dei soli concerti del Blasco per il pRossimo anno insieme alle (almeno) quattro date di San Siro, con Milano e Cagliari elette uniche città per il VascoNonStop Live 2019. Un evento attesissimo ...

Ufficiali le città del tour di Vasco Rossi nel 2019 - a sorpresa in sole due location dopo la conferma Cagliari : Sono state svelate le città del tour di Vasco Rossi nel 2019. Il Blasco ha finalmente sciolto le riserve sul suo ritorno sul palco, rivelando che saranno unicamente due le città che raggiungerà nella pRossima estate dopo il rilascio del nuovo singolo che è già stato inciso. Nella sua più recente intervista a La Nuova Sardegna, Vasco Rossi ha rivelato che il suo approdo in Sardegna è previsto per due date, il 18 e il 19 giugno, con due ...

Svelate le date di Vasco Rossi in Sardegna nel 2019 : ufficiale il ritorno nell’Isola dopo anni di assenza : Le date di Vasco Rossi in Sardegna sono state finalmente rivelate. A dare anticipazione della sua presenza sull'Isola è lo stesso artista, che anticipa il suo approdo alla Fiera di Cagliari per il 18 e 19 giugno pRossimi. Le dichiarazioni rese dal rocker di Zocca a La Nuova Sardegna parlano di uno show in cui ci sarà da divertirsi, punto dal quale non si può prescindere se si tratta di assistere a uno dei suoi concerti, per i quali sono ...

Vasco Rossi sul set del video del nuovo singolo con Pepsy Romanoff (e Vinicio Marchioni?) : Giorni di riprese per Vasco Rossi sul set del video del nuovo singolo che arriverà in radio a metà novembre e che non ha ancora un titolo ufficiale. Il rocker di Zocca è impegnato nelle riprese del videoclip ufficiale che accompagnerà il singolo sulle emittenti tv musicali e che ancora una volta sarà diretto dall'amico Pepsy Romanoff, al secolo Giuseppe Romano. Ormai fidato collaboratore del Blasco, il regista di Torre Annunziata torna ...

Guai giudiziari per Davide - figlio del grande Vasco Rossi : L'incidente risale al 2016: il giovane non si fermò a prestare soccorso a due donne rimaste ferite nell'impatto. Guai anche per l'amico in auto con lui Davide Rossi, figlio del celebre cantante Vasco Rossi,... L'articolo Guai giudiziari per Davide, figlio del grande Vasco Rossi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Vasco Rossi in tour nel 2019 - il rocker fa chiarezza sulle presunte date negli stadi per VascoNonStop Live : Da quando è stato annunciato il ritorno di Vasco Rossi tour nel 2019 con nuovi concerti negli stadi italiani dopo il successo di VascoNonStop Live 2018 della scorsa estate, una serie di presunte date hanno cominciato a circolare in rete con ipotesi più o meno fondate su quelli che saranno gli appuntamenti del nuovo tour. Quel che finora è certo in merito al VascoNonStop Live 2019, perché annunciato da Vasco Rossi in persona durante l'ultimo ...