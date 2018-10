Valentina Rapisarda oggi Com’è diventata l’ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne”

caffeinamagazine

: ‘#UominieDonne’, #AndreaCerioli è uno dei nuovi tronisti, e la sua ex #ValentinaRapisarda commenta così! (Video) (… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #AndreaCerioli è uno dei nuovi tronisti, e la sua ex #ValentinaRapisarda commenta così! (Video) (… - infoitscienza : Valentina Rapisarda, frecciatina ad Andrea Cerioli: il trono? “Quello che voleva” - Fr4ncyTUrry : Valentina Rapisarda commenta (in un modo particolare) il nuovo trono di Andrea Cerioli -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Nel 2014aveva conquistato il cuore di Andrea Cerioli. Lei, lui tronista di Uomini e Donne. Sebbene il ragazzo fosse uscito dal programma senza una scelta, al di fuori del dating show era iniziata la passione tra i due che, però, è terminata un anno e mezzo dopo. La giovane è stata la centro del gossip per via della sua relazione, ma poco dopo è scomparsa nel dimenticatoio. Qualche tempo faè tornata a parlare del periodo di Uomini e Donne, quando soffriva di anoressia. ”Pesavo 38 chili, dopo due anni posso dire di esserne uscita grazie al sostegno di medici specializzati”. Durante quell’esperienzapensava che l’amore l’avrebbe aiutata, ma, aveva raccontato, “Sbagliavo. Non ero in grado di chiedere aiuto e lui non riusciva a darmi certezze. Ma non gliene faccio una colpa. Ci siamo lasciati perché non eravamo adatti l’uno ...