Usa | ucciso il boss della mafia Bulger - La sua vita ispirò i film ' Black Mass' e ' The

Ucciso in carcere James Bulger - era stato il criminale più ricercato negli Usa dopo Osama bin Laden : Era diventato il ricercato numero uno degli Stati Uniti dopo lo Sceicco del Terrore. A capo della Winter Hill Gang di Boston, grande rivale della mafia italo-americana, era stato arrestato nel 2011 dopo 17 anni di latitanza e riconosciuto colpevole di 11 omicidi di cui era accusato. La sua storia ha ispirato in parte il film The Departed.Continua a leggere

Ucciso in prigione 'Whitey' Bulger - il gangster più ricercato negli Usa dopo Osama bin Laden : NEW YORK - Era il gangster più ricercato d'America. Solo Osama bin Laden lo aveva temporaneamente detronizzato come 'most wanted'. James 'Whitey' Bulger è stato uno dei più gelidi e spietati fra i ...

Due persone fermate - avrebbero drogato - abUsato e ucciso Desiree : Due persone sono state fermate dalla squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo in relazione all'omicidio di Desiree, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana. Si tratta di due senegalesi, irregolari in Italia - Mamadou Gara di 26 anni e Brian Minteh di 43 anni. Entrambi sono ritenuti responsabili, in concorso con altre persone in via di identificazione, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e ...

L'attacco di Rohani : "I sauditi non avrebbero ucciso Khashoggi senza il sostegno Usa" : L'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi non ci sarebbe mai stato, secondo il presidente iraniano, se gli Usa non avessero sostenuto l'Arabia Saudita. "Non credo che un Paese osi fare una cosa del genere senza il sostegno degli Stati Uniti", ha dichiarato Hassan Rohani in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato iraniana. La vicenda sarà, secondo il presidente iraniano, un test per le potenze occidentali: "senza dubbio le ...

AbUsa del suo cane con la ex compagna - l'animale sarà ucciso : «È diventato aggressivo» : Abusano sessualmente del cane e il povero animale viene soppresso. Frederick Manzanares, 51 anni, e Janette Solano, 49 anni, ad Aurora, in Colorado, hanno violentato il cane di lui, durante un...

Antonio Logli : "Non ho ucciso Roberta RagUsa"/ Video - Quarto Grado "non sono un assassino - spero che torni" : Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa ricorre in Cassazione: “Passaggi illogici nella ricostruzione basata su testimoni e orari”. Intervista a Quarto Grado.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:51:00 GMT)

Lucio Marzo - falsa accUsa a Fausto Nicolì di aver ucciso Noemi/ Torna a processo dopo condanna a 18 anni : Omicidio Noemi, Lucio Marzo Torna a processo per falsa accusa contro Fausto Nicolì (lo aveva indicato come autore del delitto Durini). Ultime notizie, pochi giorni fa la condanna a 18 anni(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:37:00 GMT)

“Khashoggi ucciso da funzionari corrotti” : Riad-Usa ‘proteggono’ MBS/ Turchia ”prove omicidio in consolato” : Scomparsa Khashoggi, NYT: "ucciso per interrogatorio andato male". Media Turchia: "prove certe omicidio in consolato", le ultime notizie. Accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:27:00 GMT)

Il caso di Jamal Khashoggi - il giornalista saudita scomparso. L'accUsa : 'È stato ucciso' - : Il giornalista, 60enne e auto-esiliato negli Usa per timore di essere arrestato in seguito ad alcune critiche rivolte al principe Mohammed bin Salman, è sparito il 2 ottobre dopo essere entrato nel ...

Pena di morte : nel 2017 il boia ha ucciso 993 persone - Cina esclUsa - : Parigi , AsiaNews/Agenzie, - Dagli Stati Uniti alla Bielorussia, dal Camerun al Libano, sono ancora 23 i Paesi che nel mondo applicano la Pena di morte. Lo conferma l'ultimo rapporto della World Coalition Against the Death Penalty, alleanza di oltre 150 Ong per i diritti umani, associazioni legali, sindacati e ...

AccUsato ingiustamente di aver ucciso suo figlio - muore 3 giorni dopo la condanna del killer : Robert Stacey, di Sunderland, in Regno Unito, aveva trascorso quasi 4 mesi in carcere, Accusato dell'omicidio del figlio 19enne avvenuto nel 2004. La gente continuava a chiamarlo "assassino" nonostante l'assoluzione. È stato stroncato 3 giorni dopo la condanna della persona che ha realmente commesso quel crimine.Continua a leggere