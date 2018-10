Uomini e Donne | Trono Over | la puntata del 31 ottobre 2018 in diretta dalle ore 14 | 45

Ivan Gonzalez tronista a Uomini e donne : dopo la versione spagnola (fake) ci riprova in Italia : “Hola Italia, sono Ivan e vengo dalla Spagna”, così inizia il video di presentazione di Ivan Gonzalez tronista a Uomini e donne. Chi ha seguito Temptation Island Vip ha avuto già modo di conoscerlo perché è proprio lui il caliente spagnolo che ha tenuto compagnia a Valeria Marini e l’ha corteggiata tanto da farla capitolare. I due non sono finiti insieme e in molti hanno pensato che il loro è stato un modo per farsi notare e ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella denuncia Nicola Panico? : Nicola Panico è ancora al centro del ciclone. Dopo aver raccontato la propria verità sull'ormai ex fidanzata Sara Affi Fella, a Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, tronisti in carica di 'Uomini e Donne', il calciatore ha accettato di rispondere ad alcune domande, postate sulla pagina Instagram Gossiptvofficial, che riguardano uno dei casi che, nelle scorse settimane, ha appassionato i telespettatori del programma pomeridiano di Maria De ...

Uomini e Donne anticipazioni - Andrea e Ivan : trono a tempo - scelta con la Marini : anticipazioni Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez discutono già nella prima puntata Oggi c’è stata la presentazione dei nuovi tronisti, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla loro puntata annunciano già scintille. Strano, però, visto che i due si sono conosciuti a Temptation Island e di ritorno dall’avventura […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Andrea e Ivan: trono a tempo, ...

Uomini e Donne - Lorenzo e Giulia sotto accusa : Maria furiosa col tronista : Uomini e Donne, Lorenzo fa infuriare la redazione: interviene anche Maria De Filippi Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne con Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Per il primo non è stato un pomeriggio leggero, visto che ha fatto infuriare la redazione e la stessa Maria De Filippi! Lorenzo è finito […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia sotto accusa: Maria furiosa col tronista proviene da Gossip e Tv.

Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez nuovi tronisti di Uomini e Donne : è ufficiale : Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sono i nuovi tronisti: è ufficiale Adesso è ufficiale: Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di loro due e gli indizi parlavano chiaro, ma prima di festeggiare (o meno) era giusto aspettare le […] L'articolo Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez nuovi tronisti di Uomini e Donne: è ufficiale proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne news : Riccardo e Camilla si sono lasciati? La risposta di lei : Rottura tra Camilla e Riccardo di Uomini e Donne? news sulla coppia Riccardo e Camilla si sono lasciati? Le news di Uomini e Donne riguardano questa seguitissima coppia. Che però nell’ultimo periodo ha fatto molto preoccupare i fan. Perché? Camilla e Riccardo non pubblicavano più Instagram stories insieme come un tempo e avevano preso una […] L'articolo Uomini e Donne news: Riccardo e Camilla si sono lasciati? La risposta di lei ...

Ufficiale! Andrea Cerioli Nuovo Tronista di Uomini e Donne! : A sostituire Mara Fasone a Uomini e Donne Classico, ci sarà insieme ad Ivan Gonzales, anche Andrea Cerioli! L’ex Tronista dunque dopo tre anni di distanza, ci riprova di Nuovo! Incredibile! Andrea Cerioli torna a vestire i panni di Tronista a Uomini e Donne! Se ricordate, il protagonista, ricoprì quel ruolo ben tre anni fa. Il bolognese però corteggiato da Sharon Bergonzi e da Valentina Rapisarda, troncò il suo percorso perchè non se la ...

Uomini e Donne - Angela Iorio brutalizza il cavaliere Gerardo : 'Parlavano al telefono e ho capito...' : Nella puntata odierna, di martedì 30 ottobre, di Uomini e Donne al centro dello studio protagonista è ancora lei Angela Iorio che, dopo la fine della frequentazione con Raffaele, ha deciso di aprirsi ...

Uomini e Donne - Sossio e Ursula ritornano nel trono over | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. I protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip, Sossio e Ursula, hanno fatto il loro ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi. I due non sono tornati insieme, quindi sono tornati nel programma da single. Il ritorno dell’ex calciatore del Cervia è stato accompagnato dal mormorio del pubblico e dalle critiche degli opinionisti del ...

Uomini e Donne : il primo e il 2 Novembre 2018 non andrà in onda - ecco perché : Anticipazioni Uomini e Donne: il primo e il 2 Novembre 2018 non andrà in onda, ecco perché Notizia dell’ultimissimo minuto, pausa in arrivo per Uomini e Donne. Più precisamente a non andare in onda... L'articolo Uomini e Donne: il primo e il 2 Novembre 2018 non andrà in onda, ecco perché proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - tornano Sossio e Ursula : scoppia la polemica : Uomini e Donne, Sossio e Ursula tornano nel programma: ma partono le polemiche A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over del 30 ottobre, fanno il loro ritorno Sossio e Ursula. I due, dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island Vip, sono entrambi single. Per tale motivo, hanno deciso di tornare nuovamente a […] L'articolo Uomini e Donne, tornano Sossio e Ursula: scoppia la polemica proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - l’1 e 2 Novembre 2018 non andrà in onda - ecco perché : Una breve pausa in arrivo per il dating show di Maria De Filippi: Uomini e Donne, popolare programma per la ricerca dell’anima gemella, infatti, nei giorni di giovedì 1 e venerdì 2 Novembre 2018, non andrà in onda. Uomini e Donne: breve pausa di 2 giorni per il programma condotto e prodotto da Maria De Filippi La conduttrice e la redazione si prenderanno una piccola pausa in occasione del ponte e della festività di Ognissanti. Il dating show ...

Uomini e Donne - malore per Gemma Galgani : Gemma Galgani ha avuto un malore durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne registrata il 29 ottobre scorso. La dama torinese ha reagito male alle novità raccontate da Maria De Filippi su ...

Uomini e Donne - la diretta della puntata del 30 ottobre 2018 : Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e Donne 2018-2019, anticipazioni 30 ottobre ...