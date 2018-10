Uomini e Donne news | Gianluca imita Sossio? Il confronto tra i due cavalieri

Uomini e Donne Valeria Marini sarà la nuova opinionista : Nel programma di “Uomini e Donne” c’è una new entry la showgirl Valeria Marini che affiancherà il nuovo tronista Ivan Gonzalez suo tentatore a “Temptation Island Vip” in qualità di consigliera nella trasmissione Uomini e Donne. Oltre allo spagnolo a “Uomini e Donne” sul “trono classico” ci sarà anche ad Andrea Cerioli, reduce anche lui dall’esperienza sull’isola dei tentatori. Valeria Marini ...

Valeria Marini arriva a Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti : Valeria Marini sbarca a Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sarà lei ad affiancare i due nuovi tronisti: Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. La showgirl sarda li conosce molto bene, visto che entrambi hanno preso parte a Temptation Island Vip, dove lei era entrata in coppia con il fidanzato Patrick Baldassari. Ora che la relazione è finita e che è tornata single, la Marini è pronta a mettersi nuovamente in gioco. Sarà lei a ...

Uomini e Donne - Trono Over : la puntata del 31 ottobre 2018 in diretta

Uomini e donne - Andrea Cerioli tronista. L'ex Valentina Rapisarda : "Quello che voleva" : "L’unica cosa che dico, e poi chiudo perché è una cosa che non compete me, è che sono felice per l’altra persona perché era quello che voleva". Così Valentina Rapisarda ha commentato via social (con una Instagram Story) la notizia del ritorno sul trono di Uomini e donne delL'ex fidanzato Andrea Cerioli. Uomini e donne, Andrea Cerioli tronista prosegui la letturaUomini e donne, Andrea ...

Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne! : Da oggi a “Uomini e Donne” approdano come tronisti i corteggiatissimi Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli, reduci dal riuscitissimo ruolo di single nel docu-reality “Temptation Island Vip”, che si rimettono in gioco per cercare la loro anima gemella. Ma per “Uomini e Donne” non è l’unica sorpresa: arriva anche l’amatissima Valeria Marini che, nel ruolo del tutto inedito di party planner, si occuperà a tutto tondo dell’organizzazione delle ...

Rosa Perrotta - polemica sui chili in più : l’ex tronista di Uomini e Donne si difende : Rosa Perrotta condivide una vecchia foto e scoppia la polemica sui chili in più: l’ex tronista di Uomini e Donne si difende dalle accuse Un’immagine condivisa sui social da Rosa Perrotta ha scatenato nelle ultime ore il malcontento di alcuni utenti di Instagram. Il motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto […] L'articolo Rosa Perrotta, polemica sui chili in più: l’ex tronista di Uomini e Donne ...

Ivan Gonzalez - da Temptation Island al trono di Uomini e donne : Ivan Gonzalez è il nuovo tronista di Uomini e donne. Dopo il successo di Temptation Island, lo spagnolo più amato da Valeria Marini, sbarcherà nella trasmissione di Maria De Filippi. Bello, amatissimo dal pubblico televisivo e affascinante, si è fatto notare nel corso del reality condotto da Simona Ventura e ora è in cerca della sua anima gemella. Classe 1992, Ivan è nato a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna e ha alle spalle una lunga ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sono i nuovi tronisti : Da Temptation Island Vip al trono per trovare la donna della loro vita. E tra le corteggiatrici potrebbe tornare qualche ex

Valeria Marini a Uomini e Donne : Cerioli, Marini, Gonzalez Valeria Marini non si è fatta mancare nulla in quasi 30 anni di carriera. Attrice, showgirl, conduttrice, imprenditrice e ora anche party planner. E’ questo l’inconsueto ruolo con cui la giunonica sarda si presenterà al pubblico di Uomini e Donne. Ebbene sì, Maria De Filippi ha arruolato Valeria per il dating show di Canale 5. La bionda soubrette sarà presenza ricorrente, con tanto di poltrona stellare, del ...

Uomini e Donne oggi : caos in studio - lite tra Roberta e Denise : oggi Uomini e Donne: Gianluca tra Roberta e Cristina, Gianni e Tina non approvano Quest’oggi, Mercoledì 31 Ottobre 2018, va in onda a Uomini e Donne una nuova puntata del Trono Over. Come di consueto ormai, i telespettatori devono prepararsi ad una burrascosa lite tra un cavaliere e due dame. Stiamo parlando di Gianluca, Roberta […] L'articolo Uomini e Donne oggi: caos in studio, lite tra Roberta e Denise proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 30 ottobre 2018 : Andrea Cerioli ed Ivan Gonzalez Nuovi tronisti! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 30-10-2018: Ivan Gonzalez ed Andrea Cerioli tronisti! Giulia e Lorenzo e… l’accordo segreto? Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Cerioli ed Ivan Gonzalez ufficialmente tronisti! Maria tuona contro Lorenzo e Tina lo accusa di essere complice di Giulia! Luigi non porta Irene in esterna! Luca e Andrea Dal Corso litigano e si lanciano reciproche accuse! Il dating show di Maria è ...

Uomini e Donne - Teresa Langella si sente umiliata dal suo corteggiatore : 'Sa molte lingue ed è laureato' : La differenza di istruzione ritorna negli studi di Uomini e Donne e non è a causa della tanto discussa dama Angela. Nella registrazione di ieri, martedì 30 ottobre, del trono Classico, viene mostrata ...

