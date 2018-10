Un’anteprima dal nuovo album di Lana Del Rey | video dell’esibizione live all’evento Apple

optimaitalia

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Di sicuro per la promozione deldiDel Rey la sua etichetta non sta puntando sull'effetto sorpresa. Tra i tanti snippet di brani inediti apparsi sui suoi canali social e l'esibizione della popstar all'eventodi martedì 30 ottobre, Norman Fucking Rockwell non sarà del tutto inedito per gli ascoltatori quando raggiungerà il mercato il prossimo anno.Quandoha lanciato nuovi modelli di iPad Pro, Mac Mini e Mac Book Air con una presentazione ufficiale presso la Brooklyn Academy of Music di New York City, la chiusura dell'evento è stata affidata adel Rey che per l'occasione ha eseguito per la prima volta dal vivo la canzone How To Disappear, una delle tracce che faranno parte del prossimo."Ci hanno detto di non dire parolacce, quindi non si può dire il nome dell'" ha scherzato la cantante, in riferimento alla policy dell'evento contraria ...