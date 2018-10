Una sbirciatina al prossimo FPS di 3D Realms sviluppato in Quake Engine

eurogamer

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) 3Dha pubblicato una GIF che ci permette di dare una, per la prima volta, ad il suosparatutto in prima persona che sarà realizzato utilizzando il motore graffivo, riporta DSOgaming.Attualmente non si hanno altre informazioni riguardo questo misterioso titolo, se non che verrà pubblicato da 1C Entertainment.Da quel che possiamo vedere, il titolo ci offrirà portali simili a quanto visto in PREY. Il gioco includerà inoltre anche il combattimento corpo a corpo, nella GIF possiamo infatti vedere il giocatore equipaggiare una lama.Read more…