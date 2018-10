Una gita per temerari tra gli ossari vallesani

La Gran Bretagna annuncia Una tassa sui servizi digitali : LONDRA - Una Finanziaria «per un futuro migliore»: questa la promessa del cancelliere dello Scacchiere britannico Philip Hammond, che ha presentato il Budget d'autunno, l'ultimo prima di Brexit.

Relax a Milano e dintorni : terme e spa per Una gita fuoriporta : QC terme Milanoterme di Miradoloterme di Rivanazzano QC San Pellegrinoterme di Darfo Boarioterme di Angoloterme di Sirmioneterme di BormioAlzi la mano chi in questo momento avrebbe tanto bisogno di rilassarsi in una spa o immerso in acque termali. E la Lombardia è una delle regioni italiane dove è ampia l’offerta in tema di Spa e centri benessere per ogni tipo di esigenza, dall’esclusiva location per bagni “chic”, fino al punto ...

Tre lancia Una nuova versione dell’offerta Tre ALL-IN Power Digital : Tre lancia una nuova versione dell'offerta Tre ALL-IN Power Digital, che si differenzia da quella precedente per contenuti e costi, attivabile dai già e nuovi clienti, anche tramite portabilità del numero. L'articolo Tre lancia una nuova versione dell’offerta Tre ALL-IN Power Digital proviene da TuttoAndroid.

Treviso - bus con Una scolaresca in gita finisce fuori strada : dieci feriti : Un bus che trasportava una scolaresca in gita è finito fuori strada finendo la sua corsa nel fosso ai bordi della carreggiata in località Montebelluna (Treviso). A bordo viaggiavano 57 studenti tra i 13 e i 16 anni. dieci i feriti. Traffico bloccato per ore lungo la Feltrina.Continua a leggere

Pistoia - tragica gita in moto col marito e gli amici : 52enne finisce in Una scarpata e muore : Una motociclista di 52 anni di Ferrara, Paola Villa, è morta dopo un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 20, che dalla località Torri di Popiglio porta a Fontana Vaccaia, nel comune di Piteglio, provincia di Pistoia. Forse dopo un malore la donna ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.Continua a leggere

«Ho dato Una casa ai giovani talenti Dall'Europa lanciamo la sfida digitale» : View Larger Image «Ho dato una casa ai giovani talenti Dall'Europa lanciamo la sfida digitale» Dottor Dattoli, immagino che lei a scuola fosse un genio… «Al contrario, ero un mezzo asino, forse il ...

Al Sinodo la necessità di Una "pastorale digitale"per la Chiesa : ... i giovani devono essere protagonisti e non solo destinatari del mondo digitale'. Esempi concreti sono stati portati da un vescovo maronita libanese e un vescovo ghanese. Monsignor Joseph Naffah, ...

Bosch - Brueghel - Arcimboldo. Una mostra spettacolare di arte digitale agli Arsenali Repubblicani di Pisa : L'evento "Bosch, Brueghel, Arcibaldo. Una mostra spettacolare di arte digitale" si inaugura a Pisa il 14 novembre. 54 proiettori ricostruiscono a 360 gradi le atmosfere magiche e sognanti di opere uniche, regalando al pubblico una totale immersione in capolavori dei tre grandi artisti del medioevo. Una combinazione di immagini proiettate, musiche e scenografie restituiranno l'atmosfera delle opere attraverso un arte completamente ...

Venerdì è il giorno del Vodafone Happy Friday : sconti sul sito Nike o Una rivista digitale in regalo : Oggi è Venerdì e per tanti è già un giorno felice perché segna l’inizio del weekend, ma per i clienti Vodafone diventa ancora più bello con l’Happy Friday. Infatti l’operatore mobile ormai da tempo ha leggi di più...

Gianni Pacinotti "Gipi" : "Il fumetto è Una magia solitaria - ma il cinema mi fa stare bene come se fossi in gita scolastica" : Ieri mattina, nella piazza della Cattedrale di Ferrara, un signore è salito su un palchetto, s'è armato di fogli e leggio, e ha cominciato a leggere. 34361 nomi. Le persone che, dal '93 ad oggi, hanno

Manovra - nel Def meno agevolazioni per Una flat tax - pace fiscale in attesa di decreto - cittadini digitali e tagli di parlamentari e Cnel : La cosiddetta flat tax partirà già nel 2019, ma in maniera progressiva per evitare di avere un impatto pesante sui conti pubblici. Porterà in dote la revisione delle spese fiscali. Intanto scatteranno i controlli anti-evasione grazie al nuovo flusso di dati che verranno dall’avvio della fatturazione elettronica. La pace fiscale resta in attesa di decreto. Confermati quota 100 e sblocco del turn-over nella pubblica amministrazione. In ...

Scuola : un alunno su 3 frequenta Una classe digitale. Ma il Sud resta indietro : Secondo un sondaggio di Skuola.net su 8.500 di scuole medie e superiori aumentano gli istituti che adottano device per la didattica. Netto divario tra il Nord e il resto d'Italia

Volkswagen-Microsoft - intesa per rivoluzione digitale. Piattaforma Automotive Cloud per Una flotta 100% connessa : WOLFSBURG - Volkswagen e Microsoft hanno dato luce verde alla partnership che vedrà i due colossi collaborare nella trasformazione digitale e nella rivoluzione della mobilità, sulla...

Reggio Calabria - padre e figlio si perdono durante Una gita nel bosco : ritrovati : Tragedia sfiorata in Aspromonte: padre e figlio di 11 anni si sono smarriti nel bosco, dopo aver perso l'orientamento. Dopo lunghe ricerche i soccorritori sono riusciti a individuare la loro posizione. Dopo il recupero i due erano molto stanchi, ma in buone condizioni di salute.Continua a leggere