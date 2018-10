Un piccolo passo per un grande film

Neil Armstrong - il primo uomo sulla luna che disse : “Un piccolo passo per un uomo - un grande passo per l’umanità” : Si intitola "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" di James Hansen la biografia ufficiale del primo uomo a mettere piede sulla luna da cui è tratta la sceneggiatura di "First Man", pellicola di Damien Chazelle apertura della 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Un libro che racconta la vita dell'uomo che disse la celebre frase: "Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità".Continua a leggere