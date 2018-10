Un governo che fa paura agli investitori

Carnevale Maffè : "Banche a rischio se governo non cambia manovra" : "Il governo deve creare le condizioni per evitare che le banche vadano in crisi, invece di pensare a impossibili modi per salvarle. Se la legge di bilancio non dovesse cambiare e se la crisi di ...

Nuova lettera Ue al governo : "Diteci perché il debito non cala" : Date le dimensioni dell'economia italiana, è anche una fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso'. La Commissione teme dunque il rischio contagio a tutta l'Europa. 'L'ampia espansione ...

Nugnes e gli altri : i ribelli M5S che dicono no al governo su condoni e sicurezza : Nove tra deputati e senatori pentastellati contestano le misure sui decreti fisco e sicurezza e anche il leader Di Maio. A Montecitorio un vertice sul decreto sicurezza per provare ad evitare al spaccatura

Lo spread resta una mina vagante - super crescita e manovra non convincono. Dalle banche l'alert al governo : I toni saranno diversi e sfumati tra di loro, ma ci sono due considerazioni comuni di peso che domani, in occasione della Giornata del risparmio - la vetrina del mondo bancario - balzeranno fuori Dalle relazioni di Bankitalia, Abi e delle Fondazioni. Lo spread innanzitutto: preoccupa, resta mina vagante e soprattutto può mettere in grande sofferenza le banche più piccoli e fragili. È un alert che sarà lanciato al ...

Un governo che non spiega mai come : Il Governo italiano è isolato nel contesto istituzionale europeo, in quello degli analisti, in quello dei mercati finanziari che valutano sbagliate le scelte di politica economica per il 2019. Fresca è anche la notizia che nel terzo trimestre 2018 la crescita del pil è zero, così registrando uno stallo dopo tre anni di espansione. Il tasso tendenziale per il 2018 scende allora dall'1,2% del secondo trimestre (e del ...

Siae - l’Antitrust ha smascherato il monopolio. Ora però tocca al governo : Tanto tuonò che piovve. L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, nei giorni scorsi, ha messo nero su bianco una realtà sotto gli occhi di tutti da decenni: la Siae (Società italiana autori e editori) ha violato – almeno dal 2012 – le regole del mercato abusando della propria posizione dominante, limitando la libertà di scelta degli autori ed editori di mezzo mondo e quella di concorrenti e potenziali tali di operare ...

Michele Placido : 'Bisogna dare fiducia a questo governo' : "Non ho mai avuto tessere di partito, ho vissuto il '68. Mi sono avvicinato a personalità come Che Guevara o Allende " racconta Michele Placido parlando della sua giovinezza, di quando si affacciò ...

Mario Monti : 'Il governo cambi la manovra - a questi livelli di spread le banche soffrono' : Intervenuto ad Agora', il senatore a vita ed ex presidente del consiglio, il bocconiano Mario Monti, ha espresso le sue personali impressioni e preoccupazioni sulla manovra economica [VIDEO] e, in particolare, sulle promesse elettorali sottoscritte dall'asse M5S-Lega. Intervistato da Serena Bortone, egli ha dichiarato: Il punto che vorrei sottolineare è questo; le promesse elettorali, in particolare per queste elezioni, sono state emesse in una ...

Le condizioni che possono portare alla caduta del governo - secondo Di Battista padre : Anche lui irride "i volti, le messe in piega, i lifting, i fili di perle ostentati e le panze dei dimostranti pariolini contro Virginia Raggi", e anche "i titoloni dei giornali borghesi e conservatori, le speculazioni false e ripetute dei programmi televisivi che attaccano a testa bassa il Movimento" per tornare a dire che tutto questo obbliga "ad una reazione". E siccome "pure quei poveri di spirito di ...

Violenza sulle donne - il governo sembra avere le idee confuse. E anche l’Onu è preoccupato : Pochi giorni fa Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, ha accolto la proposta di Giulia Bongiorno, ministra della Pubblica amministrazione nonché rappresentante di Doppia difesa, di istituire un “codice rosso” per le donne che debbano fare ricorso al pronto soccorso a causa delle violenze. Dopo il codice rosa ecco arrivare, anche il codice rosso! Ci vuole molta pazienza per raccapezzarsi sulle schizofrenie della politica ...

Dl fisco - comunità ebraiche : “governo riconsideri taglio delle pensioni a vittime leggi razziali e perseguitati del fascismo” : L’Unione delle comunità ebraiche italiane chiede al governo e al Parlamento di “riconsiderare la scelta” di tagliare il fondo con cui sono finanziate anche le pensioni per gli ebrei vittime delle leggi razziali e per i perseguitati politici del fascismo. Un taglio di 50 milioni al programma “sostegno a pensionati di guerra e perseguitati politici e razziali”, come riportato ieri da ilfattoquotidiano.it, è previsto ...