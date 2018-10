Un Allenatore al Giorno | Dunga | ha rifiutato la panchina dell’Inter

Un Allenatore al Giorno : Mario Beretta - coordinatore tecnico del settore giovanile del Milan : La prima esperienza di Mario Beretta come tecnico di prima squadra è sulla panchina del Corsico, in Serie D, che porta al secondo posto. Il dirigente Caravatti lo vuole alla Pro Patria in C2 per la stagione seguente 1995-96; i biancoblù arrivano al quinto posto finale che vale i play-off, dove affrontano il Lumezzane, venendo poi eliminati. L’anno successivo passa in C1 al Saronno del presidente Enrico Preziosi, il quale lo porta ...

Un Allenatore al Giorno : Renzo Ulivieri - è presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio : Renzo Ulivieri dopo una breve carriera da calciatore trascorsa giocando per cinque anni come centromediano nelle giovanili della Fiorentina, retrocedendo poi nel 1966 in quarta categoria con il Cuoiopelli, Ulivieri, laureato all’ISEF a 22 anni, esordisce come Allenatore nella stessa squadra a 24 anni. Allenerà successivamente nel 1967-1968 il San Miniato, dal 1968 al 1971 la Primavera del Prato e, nel 1971-1972 il Fucecchio. Proprio ...

Un Allenatore al Giorno : Dario Marcolin - predilige come modulo il 4-2-3-1 : Dario Marcolin è stato vice Allenatore del Brescia prima di Mario Somma e successivamente di Serse Cosmi. Collaboratore tecnico di Roberto Mancini all’Inter nel vittorioso campionato 2008, il 19 giugno 2008 viene ufficializzato il tesseramento come Allenatore del Monza, da cui viene esonerato il successivo 22 dicembre. Il suo ex compagno di squadra Siniša Mihajlovic, ingaggiato come tecnico dal Catania l’8 dicembre 2009, lo ha ...

Un Allenatore al Giorno : Jean Djorkaeff - padre dell’ex calciatore dell’Inter : Jean Djorkaeff, padre di Youri, forte calciatore ex Inter, rtiratosi dal calcio giocato al termine della stagione 1973-1974, Djorkaeff a metà degli anni ottanta ricoprì il ruolo di Allenatore nel Grenoble (squadra in cui si formò in quel periodo suo figlio Youri) e del Saint-Étienne, concludendo la carriera nel 1984, in seguito all’esonero dalla panchina dei Verts a causa di un’infelice posizione di classifica. ha anche un ...

Un Allenatore al Giorno : Stefano Morrone - tecnico delle giovanili del Sassuolo : Stefano Morrone a seguito della risoluzione anticipata del contratto con il Pisa, decide di frequentare il Corso di Coverciano e consegue il patentino da Allenatore (Uefa B). Il 30 luglio 2015 diviene Allenatore degli Allievi del nuovo Parma di Nevio Scala che riparte dalla Serie D dopo il fallimento. L’anno dopo passa alla guida della formazione Berretti. Nel novembre 2016 diventa Allenatore ad interim della prima squadra dopo ...

Un Allenatore al Giorno : Stefano De Agostini - tecnico del Cjarlins Muzane : Stefano De Agostini ha cominciato la sua carriera con l’Azzanese, squadra di categorie regionali in Friuli Venezia Giulia, prima subentrando nella stagione 2002/2003 al precedente Allenatore (non riuscendo ad evitare la retrocessione in Promozione in una stagione ormai compromessa), poi guidando la squadra al pronto ritorno in Eccellenza, vincendo il campionato di Promozione girone A del Friuli Venezia Giulia nella stagione ...

Un Allenatore al Giorno : Silvio Baldini - dopo 6 anni torna alla guida di una squadra : Silvio Baldini dopo alcuni anni da tecnico di squadre toscane nelle serie inferiori, debutta in serie B nella stagione 1997-1998 come Allenatore del Chievo Verona. L’anno dopo allena il Brescia. A novembre 1999 diventa l’Allenatore dell’Empoli, che in quel momento è in Serie B e che, sotto la guida di Baldini, termina il campionato all’8º posto. Nella stagione 2000-2001 Baldini, ancora alla guida dell’Empoli, ...

Un Allenatore al Giorno : Eugenio Fascetti - ha conseguito 5 promozioni in Serie A : Eugenio Fascetti da Allenatore ha esordito nei primi anni 1970 guidando la Fulgorcavi Latina dalla Prima Categoria alla Serie D. Dopo aver frequentato il Supercorso di Coverciano nel 1977-1978, ha iniziato la sua carriera di Allenatore guidando il Varese. Guidò il Lecce alla sua prima promozione in Serie A nel 1984-1985 ed era sulla panchina dei salentini quando questi, ormai retrocessi in Serie B, nel 1986 sconfissero la Roma ...

Un Allenatore al Giorno : Arsene Wenger - 22 anni sulla panchina dell’Arsenal : Arsene Wenger è un Allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo centrocampista. Dal 1º ottobre 1996 al 30 giugno 2018 è stato l’Allenatore dell’Arsenal, di cui è stato il tecnico più longevo e vincente di tutti i tempi. È uno dei due allenatori non britannici, insieme all’italiano Carlo Ancelotti, ad aver centrato il double, ovvero ad aver vinto la Premier League e la FA Cup nella medesima stagione sportiva ...

Un Allenatore al Giorno : Roberto Breda - ultima esperienza a Perugia : Roberto Breda è un Allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Ha ricoperto il ruolo di Allenatore della Primavera della Reggina dalla stagione 2007-2008 fino a febbraio 2010, Giorno in cui è stato promosso Allenatore della prima squadra, dopo l’esonero di Ivo Iaconi. Ha esordito in panchina il 13 febbraio 2010 in Reggina-Mantova (3-1). Il 30 maggio 2010 ha concluso la prima stagione da Allenatore con la salvezza all’ultima ...

Un Allenatore al Giorno : Claudio Ranieri - incredibile vittoria dello Scudetto con il Leicester : Claudio Ranieri come calciatore esordisce nella Roma, ma lega il proprio nome soprattutto al Catanzaro di cui, tra il 1976 e il 1982, diventa il giocatore con più presenze in serie A. Si fa notare come Allenatore conquistando due promozioni (dalla serie C1 alla serie A) con il Cagliari tra il 1988 e il 1991 e vincendo la Coppa Italia di Serie C; passa quindi al Napoli dove ottiene una qualificazione UEFA nel 1992. Tra il 1993 e il 1997 ...

Un Allenatore al Giorno : Samuel Allardyce - vicono alla panchina dell’Inghilterra : Samuel allardyce il 19 ottobre 1999 venne chiamato per allenare il Bolton in sostituzione del dimissionario Colin Todd. Col Bolton riuscì a tornare in Premier League al termine della stagione 2000-2001 dopo uno spareggio proprio con il Preston N.E., ottenendo nelle successive stagioni buoni risultati nella massima serie inglese (come la qualificazione alla Coppa UEFA al termine della stagione 2004-2005). Dopo l’esperienza della ...

Un Allenatore al Giorno : Francesco Turrini - oltre 100 presenze con il Napoli in A : Francesco Turrini come Allenatore ha iniziato la sua carriera al Piacenza (con i Giovanissimi nazionali) e con il Palazzolo in serie D, da cui è stato esonerato nel 2007. Dal 2007 al 29 gennaio 2008 ha allenato i Crociati Noceto in serie D. Dal 10 ottobre 2012 assume il ruolo di collaboratore tecnico delle formazioni Primavera e Allievi del Parma. Attualmente nelle giovanili del Sassuolo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Un Allenatore al Giorno : André Villas-Boas - il più giovane Allenatore nella storia del calcio a vincere una coppa europea : André Villas-Boas è nato a Porto, il 17 ottobre 1977, è un allenatore di calcio portoghese. Grazie al successo ottenuto in Europa League nella stagione 2010-2011 alla guida del Porto, Villas-Boas è diventato il più giovane allenatore nella storia del calcio a vincere una coppa europea, a soli 33 anni e 213 giorni. Fino al 2013 era soprannominato The Special Two poiché veniva considerato l’erede di José Mourinho. SCARICA GRATIS L’APP ...