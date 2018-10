Uccisa dal fidanzato stalker a 21 anni | “Non lo hanno fermato perché figlio di poliziotto”

L’ultimo saluto a Desirée Mariottini. I funerali della 16enne drogata - stuprata e Uccisa dal branco : Una folla nella chiesa del quartiere San Valentino per l’ultimo saluto alla piccola Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni morta dopo essere stata drogata e stuprata in un palazzo abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. All’arrivo della bara davanti alla chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina, alcuni giovani hanno aperto uno striscione con lettere dai caratteri utilizzati dagli ultras e con la scritta: ...

Uccisa 23enne dall’ex fidanzato con 5 colpi di pistola : arrestato : Aveva accettato un ultimo incontro per un chiarimento. Si era fatta accompagnare da quattro conoscenti che, arrivati all’appuntamento, l’hanno lasciata sola

Roma - 23enne Uccisa con 5 colpi di pistola dal suo ex fidanzato : arrestato : Femminicidio nella tarda serata di venerdì in via della stazione di Pavona angolo via della Solfatara a Pavona vicino Roma. Una donna romena di 23 anni è stata uccisa con cinque colpi di pistola ...

Omicidio Desiree Mariottini a San Lorenzo : la storia della sedicenne di Latina violentata e Uccisa dal branco a Roma - : La 16enne sparisce il 17 ottobre dopo una telefonata con la nonna. Viene ritrovata morta due giorni dopo in uno stabile occupato del quartiere San Lorenzo, con tracce di stupefacenti e segni di un ...

Roma - l?ultima notte di Desirée stuprata e Uccisa dal branco a 16 anni : L?autopsia sul corpo di Desirée Mariottini, la 16enne trovata morta tra giovedì e venerdì notte in uno stabile occupato in via dei Lucani, a San Lorenzo, conferma il...

Veronica Valenti/ Video - Uccisa con 60 coltellate dall'ex fidanzato Gora Mbengue (Amore Criminale) : Veronica Valenti, la 27enne fu uccisa dal suo ex fidanzato Gora Mbengue con ben 60 coltellate dopo che lui non aveva accettato la fine della loro storia d'amore. (Amore Criminale)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:38:00 GMT)

Sud Africa - voleva difendere un amico : violentata e Uccisa dalla gang - gruppo a processo : Quella che si è consumata in Sud Africa è una vera e propria tragedia che adesso attende di avere giustizia. Vittima una giovane ragazza di appena ventuno anni, nell'ennesimo caso di violenza fisica [VIDEO] e sessuale su una donna, fenomeno di cui purtroppo sempre più spesso si sente parlare. In questo caso, la giovane studentessa di Citta' del Capo, Hanna Cornelius, nel maggio 2017 era intervenuta per dare una mano a un amico in difficolta', ma ...

Tanina Momilia - Uccisa dal personal trainer : oggi funerali/ Ultime notizie - la madre : “Amava tanto il marito” : Fiumicino, omicidio Tanina: minacce in carcere al personal trainer Andrea De Filippis. E i funerali della 39enne slittano ancora: le esequie dovrebbero tenersi domani. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Livorno - muore dissanguata nel cortile di casa. Gli amici : “Graffiata e Uccisa dal gatto” : Una signora di ottantotto anni di Vada, nel Livornese, è stata trovata priva di vita nel cortile di casa sua. Ad accorgersi di quanto accaduto e chiamare aiuto è stata una vicina che ha notato il sangue intorno a lei. L'anziana aveva una profonda ferita a una gamba: secondo qualcuno potrebbe essere stata graffiata da un gatto.Continua a leggere

Letizia Trudu - Uccisa dall'elica dello yacht a 11 anni : tensione al processo - la testimone parla e rischia grosso : Letizia Trudu aveva 11 anni quando morì, nell'estate del 2015, uccisa dall'elica dello yacht dal quale si era tuffata insieme al padre e alla sorellina: una tragedia, avvenuta...

La piccola Sofia Zago Uccisa dalla malaria Inchiesta : la procura chiede l'archiviazione