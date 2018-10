Tumori | radioterapia “impossibile” | in Italia 30 mila pazienti esclusi l’anno

meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Combattere le barriere che ancora oggi inostacolano l’accesso allae ai suoi benefici nella cura del cancro: ogni anno oltre 30.000ne sono. Nel 151° anniversario della nascita di Marie Curie – una delle prime donne scienziato della storia, vincitrice di due Nobel per le sue scoperte sulla radioattività – la Fondazione della Società europea die oncologia (Estro Cancer Foundation) lancia dunque una campagna di informazione e sensibilizzazione richiamando l’attenzione sul valore della scoperta dellaper la medicina e i suoi benefici, oggi più attuali che mai, in campo oncologico. “Obiettivo della campagna è ribadire che, insieme alla chirurgia e alla chemioterapia, laè una delle primarie terapie oncologiche – dichiara in una nota Umberto Ricardi, presidente Estro – In ...