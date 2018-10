Tumori | mille nuovi casi cancro pancreas al mese | nel Dna la “chiave” per batterlo

meteoweb.eu

: Roma, 31 ott. (AdnKronos Salute) - Non sono certo incoraggianti gli ultimi dati del registro Airtum sul cancro del… - stefanopezzola : Roma, 31 ott. (AdnKronos Salute) - Non sono certo incoraggianti gli ultimi dati del registro Airtum sul cancro del… - GoSalute : Tumori: mille nuovi casi cancro pancreas al mese, nel Dna 'chiave' per batterlo - marcomake : @LuiGino50 LuiGino se il male fosse il tubo, un tubo che tra 5 anni nessuno saprà che c'è, mentre dovremo tenerci l… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Non sono certo incoraggianti gli ultimi dati del registro Airtum suldel. “Nel 2018 la stima è di 13.300, cioè più dialin Italia. Con un lieve aumento nelle donne. Nel 2015 ci sono stati 11.400 decessi per questa malattia e le stime sulla sopravvivenza purtroppo sono ancora quelle di qualche anno fa: a 5 anni dalla diagnosi il dato è di circa l’8% e a 10 anni del 3%“. Parola di Giampaolo Tortora, direttore dell’Oncologia Medica del Policlinico Gemelli e luminare della terapia contro ilal, che spiega all’Adnkronos Salute come le prospettive più interessanti contro questa neoplasia siano “legate alla decodificazione del genoma del“. “Si tratta di una malattia che incute ancora timore e ha un’aura nefasta“, dice l’esperto. Ma la ricerca non si ferma. ...