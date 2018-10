Tubo del gas rotto | a Gattinara arrivano i vigili

Torino - si rompe Tubo dell'acqua : allagato hotel a 5 stelle - : Il problema si è registrato all'alba ai piani superiori dell'NH Collection, un albergo che si trova in centro città. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. 200 ospiti evacuati, alcune camere ...

La sfida del 'maxi Tubo' galleggiante che mangia la spazzatura in mare : La fondazione The Ocean Cleanup sta testando un maxi tubo "mangia rifiuti" per ripulire gli oceani dalla plastica. Dopo più di cinque anni di sviluppo il sistema automatico di raccolta dei rifiuti ...