Trump contro i figli degli stranieri | “Legge ridicola | abolirò lo Ius soli” 

Pharrell Williams contro Trump 'Giù le mani dalla mia musica' : Pharrel Williams non ha gradito l'uso della sua musica ai raduni politici di Donald Trump e, attraverso il suo legale, ha intimato al presidente Usa di non suonare più le sue canzoni agli eventi ...

Trump contro lo ius soli per svegliare la base elettorale prima del voto : New York. A meno di una settimana dalle elezioni di metà mandato e con i sondaggi che danno i democratici favoriti rispetto ai repubblicani, il presidente americano Donald Trump aumenta il dosaggio della propaganda anti immigrazione che fino a qui gli ha portato molta fortuna. In un’intervista che s

Trump contro lo ius soli : «Assurdo che basti nascere negli Usa per diventare cittadini americani - adesso basta» : Trump sbotta contro lo ius soli americano. «Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino è essenzialmente cittadino degli Stati Uniti per 85...

Pittsburgh - la famiglia di una vittima rifiuta l'incontro con Trump : La tragedia di Pittsburgh , dove un uomo ha aperto il fuoco in sinagoga causando 11 morti, colpisce, indirettamente, anche Donald Trump . La famiglia di una delle vittime si è rifiutata di incontrare ...

Donald Trump contro lo ius soli : "È ridicolo - pronto a firmare un ordine esecutivo per bloccarlo" : "Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino diventa cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i benefici". Donald Trump attacca lo ius soli, garantito dal 14° emendamento alla Costituzione americana, che sancisce che è cittadino americano chiunque nasca nel Paese, e che è stato l'architrave della costruzione nazionale degli Stati Uniti come terra di immigrati."È ridicolo e ...

Usa : Pittsburgh; 35'000 firme contro visita Trump

Leader repubblicani contro Trump : "Sanzioni all'Iran troppo deboli" : Importanti esponenti del Partito repubblicano hanno in questi giorni duramente criticato il nuovo 'pacchetto' di sanzioni anti-Iran annunciato da Donald Trump. Diversi Leader conservatori del ...

Trump chiama Conte : “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” : Elogi al’indirizzo di Giuseppe Conte per le politiche adottate dal governo in tema di economia e immigrazione. Sono arrivati su Twitter da Donald Trump: “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti – scrive il presidente degli Stati Uniti – incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa ...

PACCHI BOMBA CONTRO CNN - CLINTON E OBAMA/ Ultime notizie - smentito ordigno a Trump : Fbi - “terrorismo Usa” : PACCHI BOMBA CONTRO OBAMA, CLINTON e CNN. Ultime notizie, il presidente Donald Trump attacca i media “Anche loro sono responsabili di quanto sta accadendo”(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:03:00 GMT)

Trump : "Uniti contro violenza politica" : 21.14 Trump: "Uniti contro violenza politica" Negli Usa "non c'è posto" per la violenza politica. Lo ha detto il presidente Donald Trump commentando la serie di pacchi-bomba inviati a esponenti democratici. "Dobbiamo essere uniti e inviare un messaggio molto chiaro e forte -ha dettonegli ...