Troppa neve allo Stelvio | 200 persone bloccate da 4 giorni sul ghiacciaio | intervengono

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) La bufera diin quota, con visibilità ridotta, ha rimandato in un primo momento le operazioni di salvataggio delle 193negli alberghi dello(a più di 2700 metri) da quattroa causa delle precipitazioni abbondanti deiscorsi. Nel pomeriggio, fortunatamente, i velivoli sono decollati da Bormio e intorno alle 17 i turisti e gli stagionali sono stati portati a valle. Il coordinamento dei soccorsi gestito dai Vigili del fuoco ha consentito di effettuare in sicurezza tutta l’operazione eseguita in collaborazione con gli elicotteri dell’Esercito Italiano, con il personale del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, della Polizia, dei Carabinieri, del 118 e dell’Anas. L'articolo, 200da 4sulgli elicotteri per portarle in salvo proviene da Il Fatto Quotidiano.