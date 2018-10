Visco : l’effetto spread costerà 5 miliardi. Tria : il deficit non salirà : Alla 94esima Giornata del Risparmio il governatore di Bankitalia mette in guardai dagli effetti su imprese, famiglie e Stato dell’aumento dei tassi d’interesse. Sull’incremento dello spread pesa anche il rischio di un’uscita dall’Unione Europea...

Tria - crescita non risale senza uno stimolo : Tria ha stimato possibile un'accelerazione "se riusciamo" a dare impulso tramite la politica di bilancio.

AusTria non firmerà Patto Onu sui migranti : Inoltre, Vienna teme la perdita di sovranità sulla propria politica migratoria.Pertanto, l'Austria non aderirà al Patto, si asterrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2019 e ...

Migranti - AusTria non firmerà patto Onu : ANSA, - BERLINO, 31 OTT - Il governo Austriaco non firmerà il patto Onu sui Migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della ...

Migranti - AusTria non firmerà patto Onu : ANSA, - BERLINO, 31 OTT - Il governo Austriaco non firmerà il patto Onu sui Migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della ...

Migranti - AusTria non firmerà patto Onu : ANSA, - BERLINO, 31 OTT - Il governo Austriaco non firmerà il patto Onu sui Migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della ...

ConfindusTria : «Se non si cresce è colpa del questo governo» : Il rallentamento dell'economia globale in funzione dei dazi degli Usa, e del rallentamento complessivo della maggiore capacità di competizione industriale a partire dalla Cina, sono segnali che ...

Manovra - la lettera dalla Commissione Ue a Tria : 'Debito non cala - manovra incompatibile' : È quanto si legge nella lettera inviata dalla Commissione europea al Ministero dell'Economia in cui chiede di fornire una relazione sui cosiddetti 'fattori rilevantì che possano giustificare un ...

Pil - allarme ConfindusTria : nel 2019 ben al di sotto dell'1%. Manovra non espansiva : ... «È in atto un rallentamento dell'economia europea, lo diciamo da mesi, che si ripercuote sull'economia nazionale. Il tema vero spiega il capo economista di Confindustria è cosa succede il prossimo ...

Pil - allarme ConfindusTria : nel 2019 ben al di sotto dell’1%. Manovra non espansiva : Nel 2019 il Pil crescerà «ben al di sotto dell’1%». Un dato molto lontano dall’1,5% previsto dal Governo. È la stima formulata all’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor da Andrea Montanino, capo economista di Confindustria...

Boccia - ConfindusTria : «Se non si cresce è colpa esclusiva di questo governo» : «C'e una divergenza di spiegazioni economiche in questo governo su cui bisogna cominciare a chiarire sul fato che se i risultati della crescita non ci saranno nei prossimi mesi é...

Pil fermo. ConfindusTria : «Non ci sarà crescita? Colpa solo del governo» : Il Pil italiano resta immobile nel terzo trimestre. «Crescita stagnante dopo tre anni», avverte l'Istat. Il prodotto interno lordo (Pil) è rimasto invariato rispetto al...

Boccia - ConfindusTria : 'Se non si cresce è colpa esclusiva di questo governo' : Il rallentamento dell'economia globale in funzione dei dazi degli Usa, e del rallentamento complessivo della maggiore capacità di competizione industriale a partire dalla Cina, sono segnali che ...

Inter - le pagelle : Brozovic geomeTria e personalità. Icardi non perdona : HANDANOVIC 6,5 Sicuro nelle uscite alte. Attento sui tentativi di Cataldi, Marusic, Correa. VRSALJKO 6,5 Si limita al compitino. Tampona le incursioni di Lulic. MIRANDA 6,5 Strepitoso il recupero su ...