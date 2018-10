“Tre pazienti con lesioni al midollo spinale camminano grazie a stimolazione elettrica”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Treparalizzati tornano a camminarea unaelettrica mirata del, in grado di mimare il cervello quando ordina agli arti di muoversi. È la notizia riportata in un articolo pubblicato questa settimana su Nature Neuroscience. Ledelinterrompono la comunicazione all’interno del sistema nervoso, portando alla perdita delle funzioni neurologiche e a paralisi. Laelettrica epidurale (Ees) applicata alripristina la locomozione in modelli animali di lesione del, ma finora si era rivelata meno efficace nell’uomo, per ragioni che sono rimaste poco chiare. Questo nuovo protocollo combina una Ees dellombare con una precisa configurazione e un sistema di supporto del peso. Grégoire Courtine e i colleghi del Center for Neuroprosthetic and Brain Mind Institute della Life ...