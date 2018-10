Toyota - Tutte le showcar del Sema 2018

quattroruote

: La Toyota richiama le auto difettose; Mercedes richiama le auto difettose; Perché Dio non prende esempio e richiama tutte le teste di cazzo? - elabdino : La Toyota richiama le auto difettose; Mercedes richiama le auto difettose; Perché Dio non prende esempio e richiama tutte le teste di cazzo? - SarloGroup : ?? L'USATO DELLA SETTIMANA DI SARLO GROUP ?? Stai cercando un'auto usata da finanziare con rate comode? Scopri tutte… - max64_mx : RT @SefCarToyota: C'è Hybrid e hybrid. Tutte le nostre Toyota ibride sono Full Hybrid Electric #WLTP ( Worldwide Harmonized Light Vehicles… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Laha fatto le cose in grande per ildi Las Vegas, realizzando una serie dibasate sui principali modelli disponibili sul mercato: la nuova Corolla Hatchback, la Tundra e i nuovi allestimenti TRD Pro dei propri truck. Senza dimenticare, ovviamente, un doveroso omaggio alla sportiva Supra. Le interpretazioni della Corolla. In occasione del lancio commerciale della Corolla Hatchback sono stati chiamati in causa alcuni dei più noti nomi del settore per creare degli esemplari unici. Sono nate cosi le intepretazioni firmate da SoCal Kustomz, Muscle Tuner Auto, Super Street e Hoonigan. A queste si aggiunge il progetto firmato TRD e Papadakis che ha già debuttato nella Formula Drift, con conversione alla trazione posteriore e un propulsore sovralimentato 2AR-FE 4 cilindri da circa 850 CV. La Corolla della SoCal Kustomz, ispirata al mondo Hot Rod, adotta l'assetto coilover, ...