Torna la paura per il vento e il mare

GIOVANNI CIACCI/ Torna a Ballando con le stelle : "Scegliere una donna? Non lo so - ho paura" (S'è fatta notte) : Va in onda oggi l'intervista di GIOVANNI CIACCI a S'è fatta notte, il talk show di Maurizio Costanzo in onda su Rai 1 alle 24.50. Al centro del dibattito, il primo romanzo del noto stilista.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:14:00 GMT)

"Portobello" Torna in tv - Clerici : "Ho più paura di quand'ero a Sanremo" : La star è lui, anzi lei. Il pappagallo, in realtà di sesso femminile, ma l'hanno scoperto da poco,, che si chiama Enrico/Enrica: da domani sarà protagonista di Portobello, lo storico show di Enzo ...

Judo - Matteo Marconcini Torna dopo l’infortunio : “Avevo paura - ora alzo l’asticella verso il Grand Slam di Osaka” : Matteo Marconcini è tornato a combattere nel weekend dopo addirittura 416 giorni di assenza del tatami a causa di un infortunio. L’aretino si era messo al collo la medaglia d’argento ai Mondiali 2017 perdendo la finale degli 81 kg contro il tedesco Alexander Wieczerzak ma poi un incidente lo ha costretto ai box e soltanto lo scorso fine settimana si è rivisto in gara, conquistando un altro argento l’European Cup di Malaga. Il ...

Meningite - gravissima una 18enne : in terapia intensiva. Torna la paura in Italia. Prima la febbre alta - poi la corsa in ospedale e la diagnosi : paura nel veneziano per un caso di Meningite. La protagonista è una ragazza di 18 che, quando ha iniziato ad avere la febbre, i famigliari hanno creduto (giustamente) ad una normale influenza stagionale ma quando la temperatura corporea ha continuato a salire nonostante i rimedi farmacologici, hanno capito che qualcosa non andava e l’hanno portata in ospedale. Nemmeno loro però si aspettavano la grave diagnosi dei medici: Meningite. È la ...

Terremoto Etna - nuova scossa nella notte tra Biancavilla - Adrano e Santa Maria di Licodia : Torna la paura [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Terremoto a Catania - nuova scossa/ Ingv - ultime notizie : Torna la paura - oggi scuole chiuse : Terremoto a Catania, nuova scossa registrata dall'Ingv. torna la paura, oggi scuole chiuse. Le ultime notizie: sindaco Biancavilla chiede riconoscimento stato di calamità naturale(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:15:00 GMT)

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Valentino Rossi risponde da campione. Yamaha di nuovo competitiva e il Dottore Torna a far paura : La rinascita del Campione, il ruggito del leone ferito, la risposta del fenomeno indiscusso: Valentino Rossi batte un colpo nel momento più complicato della stagione e conquista una spettacolare seconda posizione sulla griglia di partenza del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domani sul tracciato di Buriram. Il Dottore si era più volte lamentato nei confronti della Yamaha, in crisi totale nel corso di questa ...

Scosse in Sicilia - Catania trema : Torna la paura e il ricordo - dal Terremoto di Sant’Agata a quello della Val di Noto : A Catania la terra ha tremato con forza nella notte: la paura per il Terremoto magnitudo 4.8 ha riportato alla memoria secoli e secoli di eventi sismici tragici. Il 4 febbraio 1169, la città etnea, l’intera costa della Sicilia orientale e la Calabria meridionale furono travolte da un evento catastrofico: la scossa raggiunse il X grado della scala Mcs, 6.6 Richter e l’epicentro fu individuato nel mare Ionio lungo la costa tra Catania ...

Principio d'incendio al Teatro La Fenice : ventidue anni dopo il rogo Torna la paura : Situazione sotto controllo a Venezia per un Principio d'incendio al Gran Teatro La Fenice. Negli occhi dei soccorritori il...

La fine del mondo è vicina. La profezia del pianeta Nibiru Torna a far paura : Nibiru sta arrivando... di nuovo Di tanto in tanto viene evidenziata qualche profezia che attesterebbe una fine del mondo ormai prossima. In molti conosceranno quella di Nibiru , un fantomatico pianeta portatore di cataclismi che sarebbe dovuto 'sbarcare' sulla Terra già un numero imprecisato di volte. Nonostante i ...

Tubercolosi - Torna la paura : "Recrudescenza legata a immigrazione" : È allarme Tubercolosi, ed a diramarlo è il policlinico Sant"Orsola-Malpighi di Bologna. Stando a quanto riferito dall"ospedale, infatti, soltanto nei primi 6 mesi del 2018 i casi registrati nella singola struttura sono 31. Questi, sommati agli altri 36 segnalati nel territorio bolognese, danno un totale di ben 67 persone contagiate in 6 mesi.L"anno scorso, definito come annus horribilis, solo a Bologna i pazienti affetti da Tbc erano stati 193, ...

Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale/ Solo tanta paura : l'attrice Torna a casa in mattinata : Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale dopo il malore che l'ha colpita prima di Domenica In: le parole della grande attrice sul suo rapporto con la morte. (Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:30:00 GMT)