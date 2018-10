Tokyo chiude la giornata in deciso rialzo

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +1 - 45% : ANSA, - ROMA, 30 OTT - La Borsa di Tokyo chiude le contrattazioni in netto rialzo, +1,45% con l'indice Nikkei che sale a 21.457,29 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +1 - 45% : ANSA, - ROMA, 30 OTT - La Borsa di Tokyo chiude le contrattazioni in netto rialzo, +1,45% con l'indice Nikkei che sale a 21.457,29 punti.

La borsa di Tokyo chiude in calo - Nikkei -0 - 16% : Roma, 29 ott., askanews, - Chiusura in calo, per la terza seduta consecutiva, per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un ribasso dello 0,16%, a 21.149 punti. In avvio la seduta è ...

Borsa : Tokyo - chiude in lieve calo - -0 - 4% : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo che cede lo 0,4%. L'indice Nikkei segna 21.184 punti.

Borsa Tokyo : chiude in calo dello 0 - 40% : Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo a causa dei timori di un rallentamento dell'economia globale. L'indice Nikkei cede lo 0,40%, giù anche il Topix dello 0.31%.

Borsa : Tokyo - chiude in lieve calo - -0 - 4% : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo che cede lo 0,4%. L'indice Nikkei segna 21.184 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Tokyo affonda - chiude a -3 - 72% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borse : Milano apre in ribasso - Tokyo chiude a -3 - 72% : Le Borse europee aprono deboli, con Milano a -0,3%, ma senza panico nonostante il forte calo a Wall Street e la chiusura di Tokyo a -3.72%, ai minimi da sette mesi. Francoforte ha aperto giù dello 0,...

Tokyo chiude in rialzo. Misto il resto dell'Asia : I principali indici dell'Asia Pacifico si mostrano in ripresa dopo il calo registrato ieri 23 ottobre. In un clima di persistente incertezza in scia alle tensioni commerciali globali, ieri è arrivata ...

Borsa di Tokyo chiude in rosso nonostante ricoperture sul resto dell'Asia : TeleBorsa, - Altra giornata di passione per la Borsa di Tokyo , dopo un'altra seduta di passione di Wall Street ed a dispetto delle ricoperture scattate sulle borse cinesi. Ad intimorire le borse dell'...

Borsa di Tokyo chiude in rosso nonostante ricoperture sul resto dell'Asia : Altra giornata di passione per la Borsa di Tokyo , dopo un'altra seduta di passione di Wall Street ed a dispetto delle ricoperture scattate sulle borse cinesi. Ad intimorire le borse dell'Estremo ...

La Borsa di Tokyo chiude in ribasso : l'indice Nikkei a -0 - 80% : In scia al risultato di Wall Street sulle aspettative di rialzo dei tassi Usa, la Borsa di Tokyo chiude in ribasso. l'indice Nikkei segna un calo dello 0,80%, a quota 22.658,16 con una perdita di 182 ...

Borsa : Tokyo chiude in netto calo - -1 - 87% : ANSA, - Tokyo, 15 OTT - La Borsa di Tokyo termina il primo giorno della settimana in netto ribasso, dopo il calo sostenuto delle precedenti sedute, con l'attenzione degli investitori che si sposta ...

Borsa Tokyo : chiude a picco - Nikkei perde quasi il 4% : La Borsa di Tokyo chiude in calo quasi del 4% e più in generale il contraccolpo ha investito tutti i mercati asiatici, dopo lo scivolone di ieri a Wall Street, a cui è seguito un nuovo duro attacco ...