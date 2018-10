Tirreno Power | archiviata l’indagine sulle morti sospette a Vado | “Non dimostrato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Non èun rapporto diretto tra le emissioni della centralee le. Per questo il gip Francesco Meloni, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato l’indagine per omicidio colposo sullo stabilimento a carbone diLigure. La centrale, sequestrata nel 2014 e oggi attiva solo a metano, è stata al centro di diversi procedimenti. In questo, la procura aveva contestato il reato di omicidio colposo a 42 persone tra sindaci ed ex, nonché nei confronti di ex dirigenti provinciali, regionali e i vertici aziendali. La procura indagava su 427definite ‘anomale’ tra il 2000 e il 2007 per malattie respiratorie e cardiovascolari. Mentre, secondo perizie in mano alla procura, tra il 2005 e il 2012 erano stati oltre 2mila i ricoveri di adulti per le stesse patologie che l’accusa riteneva di poter mettere in correlazione con le ...