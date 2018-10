This Is Us 3×07 | gli incubi di Jack VIDEO

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)Is Us 3×07 trama e promo – Il settimo episodio del drama della CBS andrà in onda martedì, 13 novembre 2018. “Sometimes” salterà quindi una settimana rispetto alla programmazione avuta finora. La trama diIs Us 3×07 è ancora in lavorazione, ma il trailer ci mostra il primo viaggio die Rebecca.Is Us 3×07 promo “Sometimes” Innamorati, felici, intenti a conoscersi di più.e Rebecca affrontano il loro primo viaggio insieme e questo darà modo alla coppia di scoprire qualcosa di più dell’altro. Rebecca è convinta di aver trovato l’uomo della sua vita. Non sa che cosa sia, ma è consapevole di volerlo seguire ovunque.è sempre più colpito da quella donna fragile e forte allo stesso tempo. Ha capito che sarebbe stata sua fin dal primo sguardo, in quei concerti al locale. Non tutto però sarà rosa e fiori. ...