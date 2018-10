The Dark Pictures | Man of Medan torna mostrarsi nel trailer Ghost Ship

Reunion di Friends - Courteney Cox con Jennifer Aniston ritrova Springsteen 35 anni dopo Dancing in The dark : Una piccola Reunion di Friends è andata in scena il 16 ottobre scorso, quando Courteney Cox e Jennifer Aniston hanno assistito allo show di Bruce Springsteen a Broadway. Nella New York che fu non solo ambientazione ma anche grande protagonista di Friends, le due interpreti di Monica e Rachel (nonché grandi amiche nella vita) si sono ritrovate insieme per cantare i brani del Boss, impegnato nella sua residency a Broadway. Ma c'è stata ...

Darksiders 3 avrà due DLC post-lancio : The Crucible e Keepers of The Void : THQ Nordic e Gunfire Games hanno oggi confermato l'uscita di due DLC di Darksiders III, che saranno disponibili dopo il lancio fissato il 27 Novembre. I giocatori potranno avventurarsi in nuove sfide, nuovi enigmi e affrontare nuovi nemici in The Crucible e Keepers of the Void. Scopriamo i DLC nel comunicato ufficiale: The Crucible Read more…

Hold The Dark - di Jeremy Saulnier : L'Alaska è una terra che si fa davvero fatica a considerare sacro suolo statunitense. Questi candidi luoghi così vicini alla glaciale fine del mondo, con le loro nevi sempiterne, con le notti e i giorni che si allungano e si ritraggono in modo osceno e innaturale, generano sensazioni stranianti: meraviglia e orrore, confusione e oblio. Lo sa ...

Classifica Fimi del 5 ottobre col trionfo della Dark Polo Gang sui TheGiornalisti e le new entry Tiromancino e Berté : Una Classifica Fimi del 5 ottobre 2018 ricca di novità che esordiscono nella top5, questa settimana tutta all'insegna della musica italiana tra trap, pop e cantautorato. Il primato dei TheGiornalisti col nuovo album Love, che una settimana fa aveva esordito prevedibilmente in vetta alla Classifica tra i più venduti in Italia, è durato una sola settimana: il successore di Completamente Sold Out cede il passo alla più forte delle new entry ...

Darkest Dungeon : The Color of Madness arriverà ad ottobre per Switch - iPad e Xbox One : Darkest Dungeon: The Color of Madness è stato originariamente lanciato il 19 giugno 2018 per PC, e l'11 ottobre il titolo giungerà anche per Xbox One, Nintendo Switch e iPad, riporta Dualshockers.Il la versione per console e iPad del gioco includerà anche il DLC "The Musketeer" e un'importante patch di bilanciamento.Darkest Dungeon: "The Color of Madness" sarà proposto ad un prezzo di 5 dollari, inoltre Coloro i quali hanno acquistato "The ...

Yamaha – MT series 2019 : Hack The Darkness [GALLERY] : Impossibile resistere al Dark Side of Japan Gerno di Lesmo, 28 settembre 2018. Sono passati appena 5 anni da quando Yamaha ha presentato al mondo delle moto la rivoluzionaria MT-09. Un modello che ha spiegato al mercato europeo il significato del Dark Side of Japan con il suo motore crossplane, la struttura da naked e la grande maneggevolezza. Una filosofia nuova e aggressiva che trae ispirazione dalla scena underground ...

Amnesia The Dark Descent riceverà il livello di difficoltà hard : Frictional Games ha annunciato poco fa che è in arrivo un nuovo livello di difficoltà per il suo horror Amnesia The Dark Descent.Come riporta Rock Paper Shotgun, la modalità hard sarà disponibile per PC ed Xbox One il 28 settembre, mentre su PS4 entro la fine dell'anno. Se in passato avete faticato ad arrivare alla fine del gioco, sicuramente ci penserete due volte prima di imbarcarvi in questa nuova sfida, in quanto aggiunge limitazioni non ...

Alone in The Dark : il classico survival viene acquisito da THQ Nordic : THQ Nordic acquisisce la serie di survival horror "Alone in the Dark" di appartenenza di Atari Europe SAS, e assieme a questa mette nel carrello della spesa anche "Act of War".Come riporta VG247 la società ha annunciato oggi l'acquisto delle due proprietà intellettuali, per cui questo spiegherebbe il rinnovo dei marchi registrati a maggio.Come sappiamo Alone in the Dark è una serie classica di survival horror la cui prima iterazione videoludica ...

Dark places - Nei luoghi oscuri - Rai 4/ Trama e curiosità del film con Charlize Theron (16 settembre 2018) : Dark places - Nei luoghi oscuri, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 16 settembre 2018. Nel cast: Charlize Theron, Cristina Hendrix e Nicholas Hoult. Il dettaglio della Trama.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Remnant : From The Ashes : lo shooter survival in terza persona degli sviluppatori di Darksiders 3 si mostra in un video gameplay : In occasione del PAX West, Perfect World Entertainment e Gunfire Games hanno rilasciato un nuovo video che mostra circa 30 minuti di gioco di Remnant: From the Ashes. Remnant: From the Ashes è un gioco di sopravvivenza in terza persona realizzato dagli sviluppatori di Darksiders 3 ed è ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da creature mitiche.Il gioco promette di offrire ai giocatori, e fino a tre dei loro amici, un'esperienza di gioco ...

The SISTERS BROTheRS/ Il western dark di Audiard che riflette sulla violenza : The SISTERS BROTHERS di Jacques Audiard al Festival di Venezia 2018, il western dark con i super Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhall. Ecco la recensione(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 06:11:00 GMT)

Gamescom 2018 : The Dark Pictures Man of Medan - prova : In una Gamescom piuttosto sottotono l'annuncio di The Dark Pictures Anthology è una boccata di aria fresca. La nuova collaborazione tra una vitale Bandai Namco e Supermassive Games, gli autori di Until Dawn, The Inpatient e Hidden Agenda, non solo sancisce la nascita di una nuova proprietà intellettuale, ma si preannuncia come un'operazione piuttosto interessante sia dal punto di vista ludico, sia da quello economico.Sotto questo nome, infatti, ...