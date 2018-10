Terreni gratis a chi fa il terzo figlio | l' ironia corre sui social

Manovra - Terreni gratis col terzo figlio e flat tax sulle ripetizioni - : Il testo della legge di Bilancio "è chiuso". Mercoledì, la Manovra varata in Cdm il 15 ottobre sarà inviata alle Camere. Tra le novità in bozza: sconto per nuove imprese che assumono negli ultimi 3 ...

Manovra - testo in Parlamento - Arriva flat tax al 15% sulle ripetizioni - Terreni gratis a chi fa il terzo figlio : Manovra, testo in Parlamento La legge di Bilancio arriverà il Parlamento mercoledì prossimo, con 12 giorni di ritardo sulla tabella di marcia prevista dalla legge. Lo hanno fatto sapere fonti di palazzo Chigi del M5s e della Lega. Il testo è ora al vaglio della Ragioneria e del Mef. L’ultima bozza di cui dà conto l’agenzia Ansa è di 115 articoli e contiene alcune novità. La flat tax al 15% sarà applicata per esempio anche agli insegnanti che ...

Manovra - Terreni agricoli gratis e mutuo a tasso zero per le famiglie con un terzo figlio in arrivo : terreni agricoli in concessione gratuita e mutuo a tasso zero per le famiglie con un terzo figlio in arrivo tra il 2019 e il 2021: è una delle misure inserite nell'ultima bozza della legge di Bilancio, con l'obiettivo di "favorire la crescita demografica". I terreni saranno concessi gratuitamente "per un periodo non inferiore a 20 anni ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021".Continua a leggere

