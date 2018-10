Terra dei fuochi | medici e infermieri | ' A fare lo screening iniziamo noi'

Dall’acqua alla salute alla sicurezza umana : ecco quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici nel MediTerraneo : Con il bacino del Mediterraneo che sta subendo più che mai gli effetti dei cambiamenti climatici, un network internazionale di scienziati ha collaborato per sintetizzare gli effetti e i problemi ambientali da essi creati, così come i rischi che ne derivano, per facilitare i processi decisionali per affrontare la questione. Guidata dal Prof. Wolfgang Cramer (Mediterranean Institute for Biodiversity and Ecology), la prima sintesi dei molteplici ...

“E’ possibile prevedere i terremoti” : gli esperti hanno scoperto che la Terra da’ dei segnali con largo anticipo : prevedere un terremoto non è impossibile: per arrivare a questo risultato sarà necessario migliorare “la comprensione di alcuni segnali premonitori, come il movimento dei fluidi prima di una forte scossa“. Lo ha riferito all’ANSA il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) Carlo Doglioni in seguito all’incontro ‘Porte aperte all’Ingv‘, organizzato dopo due anni dalla sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia. Gli ...

Fulmine centra l'aereo dei manager - il pilota : 'Mayday - strumenti in avaria' - atTerraggio d'emergenza a Pescara Video : 'Mayday, mayday, l'aereo è stato colpito da una Fulmine, strumentazione in avaria, chiedo di atterrare con la massima urgenza'. Allerta fuori dall'ordinario nel pomeriggio nei cieli d'Abruzzo, Colpito ...

Maltempo - alberi a Terra e interventi dei pompieri. Mercoledì riaprono le scuole : Non solo Venezia. Nella giornata di lunedì il Maltempo ha interessato tutto il Veneto, inclusa la provincia lagunare. Il forte vento e la pioggia - fortunatamente non troppo abbondante - non hanno ...

Astronomia : la NASA a caccia dei pianeti sosia della Terra - un aiuto da “Tess” e “Plato” : I possibili sosia della Terra, i mondi abitabili, sono piccoli, rocciosi e alla giusta distanza dalla loro stella: la scommessa è riuscire a individuarli fra i quasi 4mila esopianeti scoperti finora e tra i tanti altri che presto saranno scovati dai nuovi telescopi Tess e Plato. Sono poche decine i pianeti simili alla Terra scoperti fino ad ora, tra moltitudine di corpi celesti che vanno da giganti gassosi come Giove fino a piccoli mondi delle ...

Savona - caduta di intonaci da un Terrazzo di via Paleocapa : intervento dei vigili del fuoco : Primi danni e segnalazioni ai soccorsi a causa dell'allerta arancione proclamata fino a quest'oggi alle 15.00. La pioggia incessante e un forte vento hanno causato la caduta di intonaci da un terrazzo ...

Se l'Europa dei popoli dissotTerra l'ascia della sua storia peggiore : Giù le mani dai poeti, scrive Claudio Magris nel Corriere di sabato scorso. Che cosa c'entra Ezra Pound, inteso come poeta, come profeta solitario e disarmato, come novatore linguistico eccelso, con ...

Terra dei Fuochi - incendio in azienda : “Chiudete le finestre” : “I residenti a Marcianise sono vivamente pregati di tenere chiuse porte e finestre, evitando che negli edifici entrino flussi d’aria dall’esterno. L’aria ha raggiunto livelli di inquinamento che destano allarme, soprattutto nelle zone di periferia a ridosso dell’area industriale. Tutto ciò è stato determinato dal noto, gravissimo incendio di rifiuti divampato stamani in uno stabilimento – la Lea – nella ...

Abarth 124 Spider - In InghilTerra entra nel Guinness dei primati : L'Abarth 124 Spider entra nel Guinness World Record grazie al pilota Alastair Moffatt, che ha stabilito il primato della più veloce figura "a otto" compiuta cinque volte intorno a due auto, facendo segnare un tempo di 45,66 secondi. Il particolare record è stato siglato nel luglio scorso in occasione della Chateau Impney Hill Climb con un esemplare di serie della sportiva italiana. Le uniche accortezze applicate per ...

Presentate le attività della XIV Settimana dei bambini del MediTerraneo : Da domani mattina gli esperti incontreranno tutti i bambini delle scuole che hanno aderito al progetto, scegliendo tra seminari, laboratori, spettacoli di animazione, approfondimenti letterari e ...

Crozza-Toninelli : “Lavoro anche 18 giorni al giorno a pancia a Terra. Mia moglie è preoccupata e gelosa dei piloni” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – torna con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e il suo entusiasmo nel lavorare per ben “17-18 giorni al giorno a pancia a terra”. Il ministro spiega le sue nuove strategie per i piloni delle autostrade A24 e A25: “Mia moglie è gelosa dei piloni perché tutte le mie attenzioni sono a loro e non a ...

MotoGp – Dovizioso tiene i piedi per Terra - Zarco e Miller puntano il podio : le parole dei primi tre dopo le qualifiche di Motegi : Le parole di Dovizioso, Zarco e Miller dopo le qualifiche del Gp del Giappone, chiuse con il pilota della Ducati davanti al francese e all’australiano Andrea Dovizioso si prende la pole position del Gp del Giappone, completando una qualifica perfetta che gli permetterà di scattare domani davanti a Johann Zarco e Jack Miller. Settima pole per il pilota della Ducati in top class, un risultato esaltante impreziosito dai due decimi ...