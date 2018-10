Termosifoni | ecco quando e come si possono accendere Tutte le date regione per regione

caffeinamagazine

: RT @HelpConsumatori: Tornano i termosifoni accesi. @QUNDIS_GmbH : ecco come risparmiare sui costi di #riscaldamento - seigradi : RT @HelpConsumatori: Tornano i termosifoni accesi. @QUNDIS_GmbH : ecco come risparmiare sui costi di #riscaldamento - HelpConsumatori : Tornano i termosifoni accesi. @QUNDIS_GmbH : ecco come risparmiare sui costi di #riscaldamento - UnicaImmobili : Le temperature stanno scendendo in tutta Italia, quindi ecco un utile vademecum da leggere prima di riaccendere i t… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Anche se in ritardo, l’autunno sembra ormai essere arrivato davvero eè diventata necessario un po’ ovunque, non solo al Nord. Ma l’orario e ledi accensione variano da zona a zona, considerando appunto la differenza di clima in Italia.Le zone sono 6. Per la zona Alpina (F – Cuneo, Belluno e Trento) non ci sono limitazioni di alcun genere (né in termini di ore in cui il riscaldamento può rimanere acceso né per quanto riguarda il periodo dell’anno). Chi abita nella zona E (Padana- province di Alessandria; Aosta; Asti; Bergamo; Biella; Brescia; Como; Cremona; L; Lodi; Milano; Novara; Padova; Pavia; Sondrio; Torino; Varese; Verbania; Vercelli; Bologna; Bolzano; Ferrara; Gorizia; Modena; Parma.Poi ancora: Piacenza; Pordenone; Ravenna; Reggio Emilia; Rimini; Rovigo; Treviso; Trieste; Udine; Venezia; Verona; Vicenza; Arezzo; ...