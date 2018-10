Tentarono una rapina | messi in fuga dal lancio di bottiglie

infovercelli24

: RT @Penitenziaria1: Tentarono di uccidere due Carabinieri: uno dei due evade dai domiciliari, sorpreso a rubare, arrestato di nuovo: Dopo u… - Pianeta_Carcere : RT @Penitenziaria1: Tentarono di uccidere due Carabinieri: uno dei due evade dai domiciliari, sorpreso a rubare, arrestato di nuovo: Dopo u… - Penitenziaria1 : Tentarono di uccidere due Carabinieri: uno dei due evade dai domiciliari, sorpreso a rubare, arrestato di nuovo: Do… - Pianeta_Carcere : RT @Penitenziaria1: Tentarono di uccidere due Carabinieri: uno dei due evade dei domiciliari, sorpreso a rubare, arrestato di nuovo: Dopo u… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Insieme a un complice era entrata all'"Eurospin" di via Giolitti a Casale Monferrato, minacciando un cassiere per avere l'incasso. Una vicenda avvenuta lo scorso 25 luglio e per la quale i carabinieri ...