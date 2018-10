Tennis | Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 | i risultati di mercoledì 31 ottobre Nadal

Tennis - Fabio Fognini possibile riserva alle ATP Finals? L’azzurro può volare al Masters di fine anno : Giornata ricchissima di stravolgimenti nel Tennis: Rafael Nadal ha deciso di non scendere in campo a Parigi-Bercy proprio come Fucsovics e Raonic, contestualmente Novak Djokovic si assicura il ritorno a numero 1 del mondo a partire da lunedì e Fabio Fognini incrocerà Roger Federer al terzo turno del prestigioso torneo francese. Rafael Nadal, out per infortunio dalla semifinale degli US Open, dovrebbe rinunciare anche alle ATP Finals che si ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Fabio Fognini accede agli ottavi di finale. Fucsovics abbandona il torneo e sarà sfida contro Federer : Potremmo definirla la giornata delle stelle cadenti quella del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Dopo i ritiri del canadese Milos Raonic e dello spagnolo Rafael Nadal, comportante il cambiamento in vetta al ranking ATP da lunedì a vantaggio di Novak Djokovic, arriva un’altra defezione. Si tratta del magiaro Marton Fucsovics che quest’oggi avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno il nostro Fabio Fognini. L’ungherese, ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : forfait di Rafael Nadal - Novak Djokovic numero 1 del mondo da lunedì : La notizia è di quelle che scuote le fondamenta del mondo del Tennis, e non farà di certo piacere a Guy Forget, direttore del Masters 1000 di Parigi Bercy: Rafael Nadal ha annunciato il forfait dal torneo. Lo spagnolo non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha messo KO nella semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il ritiro di Nadal ha due conseguenze: la prima è che, come lucky loser, al suo posto entra ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : Milos Raonic annuncia il forfait - Roger Federer al terzo turno senza giocare : Quello tra Milos Raonic e Roger Federer era il match più atteso della giornata di oggi a Parigi Bercy, se non altro per la curiosità di rivedere all’opera lo svizzero a tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella capitale francese, Roland Garros compreso. La partita, che era prevista non prima delle 19:30, non si giocherà: il canadese, oggi numero 21 del mondo, ha annunciato il forfait a causa di un infortunio al gomito destro. ...

Tennis - Masters 1000 Parigi 2018 : i risultati di martedì 30 giugno. Djokovic e Cilic passeggiano - Raonic affronterà Federer : Andata in archivio la seconda giornata di incontri al Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) e i grandi giocatori attesi sul cemento transalpino non hanno deluso le attese. Djokovic E Cilic OK – 28 vittorie negli ultimi 29 incontri disputati, 18 vittorie nelle ultime 19 partite in questo torneo e 19 successi di fila nel circuito ATP. Sono solo alcuni dei numeri spaventosi di Novak Djokovic (n.2 del mondo) che ha fatto il suo esordio nel ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Roger Federer sarà al via del prestigioso torneo francese. Inizierà dal secondo turno : Roger Federer non smette mai di stupire e dopo aver conquistato la vittoria numero 99 di un torneo nel circuito ATP, nella sua Basilea, ha deciso che sarà al via anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’elvetico, nonostante l’età e le fatiche della settimana appena conclusa, ha voglia di giocare e dopo la sessione di allenamento odierna ha dato l’ok: “Sento di aver recuperato dopo la scorsa settimana, mi sento ...

Tennis - ATP Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : i risultati di lunedì 29 ottobre. Gasquet batte Shapovalov - colpo di coda di Feliciano Lopez su De Minaur : La prima giornata dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello che si disputa al Palais Omnisports de Paris-Bercy (oggi Accorhotels Arena), ha visto scendere in campo gli incontri con protagonisti i giocatori privi di testa di serie, dal momento che coloro che ce l’hanno entreranno in scena da domani. Karen Khachanov e Filip Krajinovic hanno aperto il programma nel palasport di Bercy, che per l’occasione funge da campo ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Marco Cecchinato esce subito di scena. L’azzurro ko al primo turno - sconfitto da Sousa in due set : Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato impegnato nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il numero 20 del mondo è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa ( numero 48 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro non è riuscito a sfruttare il servizio a dovere finendo per concedersi alle risposte del rivale e perdendo il confronto non senza qualche ...

Tennis - Fabio Fognini dolorante alla caviglia : “Sto valutando se operarla. Il Masters? Non è nei miei pensieri” : La stagione di Fabio Fognini potrebbe chiudersi in anticipo. Il ligure, infatti, è stato eliminato al secondo turno del torneo di Stoccolma dove si è dovuto arrendere non soltanto all’ungherese Fucsovics ma anche a una caviglia destra gonfia e dolorante. Il miglior Tennista d’Italia ha rivelato al sito Tennis World Italia che starebbe pensando a un’operazione: “Sto valutando se operarla, anche se vorrei evitarlo in ogni ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Novak Djokovic stravince in Finale e supera in due set Borna Coric : Una macchina inarrestabile. Novak Djokovic trionfa nella Finale del penultimo Masters 1000 della stagione a Shanghai (Cina), dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, conquistando il 32° successo di un 1000 e dimostrando di godere di una condizione psicofisica invidiabile che non ha pause dopo i trionfi di Wimbledon e degli Us Open. Il 31enne di Belgrado, che da domani sarà numero 2 del mondo, ha sconfitto il croato Borna Coric (n.19 ATP e ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic spazza via Zverev - Coric elimina Federer! : I due finalisti del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai saranno il croato Borna Coric ed il serbo Novak Djokovic: questa la sentenza delle semifinali odierne. In due incontri molto diversi da quelli che ci si attendeva, hanno avuto la meglio rispettivamente sull’elvetico Roger Federer, e sul tedesco Alexander Zverev. Nella semifinale della parte alta del tabellone il croato ha battuto lo svizzero con un duplice 6-4 in un match che ha visto ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic affronterà Zverev in semifinale. Federer supera Nishikori : Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) di Tennis e pronostici rispettati. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sul cemento cinese. Djokovic IN SCIOLTEZZA – Novak Djokovic conferma la tradizione positiva contro il sudafricano Kevin Anderson e porta a sette il computo dei successi negli scontri diretti in otto match disputati. Il serbo dà seguito alla tradizione in questo torneo, visto che nelle sue precedenti ...

Tennis - Shanghai Masters : Zverev stacca il pass per le semifinali : TORINO - Alexander Zverev è il primo semifinalista del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in svolgimento sui campi in ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer concede ancora un set - Djokovic elimina Cecchinato. Si ritira Del Potro : Si sono chiusi gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver sofferto contro Medvedev, Roger Federer fatica anche contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Lo svizzero cede un altro set, ma alla fine riesce ancora una volta a vincere e ad entrare tra i primi otto del torneo cinese. Adesso Federer affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha superato in due set l’americano Sam Querrey. Finisce, invece, l’avventura di ...