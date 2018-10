Taylor Swift sempre più politicamente impegnata | in una foto l’orgoglio del voto del 6

Taylor Swift regina della beneficenza - grossa donazione a una fan : ... ha inviato pacchi e doni e durante il periodo di promozione del suo ultimo album, Reputation, ha sorpreso dei gruppi di fan invitandoli nelle sue case intorno al mondo per fargli ascoltare in ...

Taylor Swift ha fatto il suo primo coming out politico e - a sorpresa - è a favore dei democratici : D'ora in poi chiamatela Taylor la Pasionaria, dato che, dopo la vittoria in tribunale contro un dj colpevole di averla palpeggiata , oggi la pop star che meglio incarna al mondo l'America dream, ha deciso di fare il suo coming out politico. La ragazza del Tennessee, che ha sempre taciuto le sue opinioni in materia, persino quando unte, durante le ultime elezioni USA, le ...

Joe Alwyn sta dalla parte di Taylor Swift. L'attore 26enne inglese e la cantante di Reputation si frequentano da quasi due anni, ma nessuno dei due parla mai dell'altro. Così come rarissime sono le foto insieme. Alwyn, però, ha fatto un'eccezione per ...

Taylor Swift contro Trump su Instagram - boom di registrazioni al voto di giovani : 'In passato sono stata riluttante a esprimere le mie opinioni politiche, ma, a causa di alcuni eventi che ci sono stati nella mia vita e nel mondo, ora sono molto diversa'. Sebbene donna, la cantante ...

Taylor Swift ha fatto la storia degli American Music Awards : ecco il record che ha infranto : Go Tay Tay Go! The post Taylor Swift ha fatto la storia degli American Music Awards: ecco il record che ha infranto appeared first on News Mtv Italia.

Basta un post di Taylor Swift per spostare migliaia di voti in America : È Bastato un semplice post su Instagram della popstar, un post da 360 mila mi piace solo nella prima ora e quasi 2 milioni in due giorni, per far vibrare tutta la politica Americana. La cantante ha ...

Tutti i vincitori degli American Music Awards da Taylor Swift a Shawn Mendes - Bruno Mars e Camila Cabello : Sono stati annunciati i vincitori degli American Music Awards nel corso della serata conclusiva dell'evento che si è tenuta nella notte in America. Il Microsoft Theater L.A. Live di Los Angeles ha accolto l'edizione 2018 degli American Music Awards, i premi della Musica Americana che quest'anno sono stati consegnati a numerosi artisti di respiro internazionale. L'artista dell'anno è Taylor Swift mentre il miglior artista maschile pop/rock è ...

Ventitré statuette totali, più di quante Whitney Houston ne abbia mai raccolte in una vita. Taylor Swift, 29 anni a dicembre, ha battuto ...