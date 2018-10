Tavecchio | “Var? Tecnologia in campo irrinunciabile”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) “La Var nasce nel 2014 con Blatter e Blatter cercava una nazione che avesse capacità e voglia di applicare questo strumento. Quando incontrai Blatter nel 2014 il discorso fu sulla questione del Var e io gli diedi disponibilità con una lettera. Io ho creduto in quella intuizione che non era di certo solo mia, ma anche di tanti altri e fummo tra i primi a fare questo esperimento, insieme alla Germania. Questo esperimento andò a buon fine e poi eccoci qua”. Sono le parole di Carlo, ex presidente della Figc, a ‘Un Calcio alla Radio’, su Radio Crc. “Var spenta? E’ un prodotto che deve essere dal punto di vista sportivo rispettato. La filosofia del Tennis e della Pallavolo dimostra che più viene tutelata la correttezza del gioco, più esso è regolare. L’uomo per sua natura sbaglia ma la Var lo corregge, a questo punto tutte le opinioni ...