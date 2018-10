Tav | Tria | prematuro quantificare gli effetti dello stop alla Torino-Lione

Di Maio : «I fondi tolti al Tav li usiamo per la metro a Torino» Gelo degli industriali : «Siamo davvero preoccupati» : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Di Maio : i fondi sottratti a Tav saranno investiti per la metro 2 di Torino - gelo industriali : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Tav - Tria prende tempo : "È presto per decidere" : Mentre i 5 Stelle continuano a contestare la Tav, il governo prende tempo e rinvia ogni decisione sull'eventuale chiusura della ferrovia ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino e Lione. "Al momento il Mef non dispone della data di chiusura dell'analisi costi benefici avviata dal Mit, pertanto in relazione ai rischi di perdita dei finanziamenti europei o a impatti macroeconomici, è prematuro approntare alcuna quantificazione e valutazione ...

Tav - Tria : “Prematuro quantificare l’impatto di uno stop”. E FI insorge con cori e cartelli : “Dateci l’alta velocità” : “Sulla Tav aspettiamo la fine dell’analisi costi-benefici, è prematuro quantificare l’impatto dello stop all’Alta velocità Torino-Lione“. Così alla Camera il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, replicando a una domanda di Forza Italia nel corso del question time. E ancora: “La sospensione della pubblicazione delle gare in attesa che venga completata l’analisi costi-benefici dell’opera ...

Tav - Tria : presto per quantificare i costi di uno stop : Il governo non è ancora in grado di quantificare l'impatto di un eventuale stop alla Tav . A dirlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , rispondendo al question time alla Camera. L'analisi costi-benefici che riguarda la Torino-Lione 'è in corso, pertanto in relazione al rischio di perdita dei finanziamenti ...

Tav - Tria contestato alla Camera - da Forza Italia cartelli pro-Tav : Roma, 31 ott., askanews, - Il ministro Tria è stato contestato in Aula alla Camera durante lo svolgimento del question time, in particolare sulla risposta a un'interrogazione sull'impatto del mancato ...

Tav - Tria : Prematuro quantificare effetti stop : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Tria : prematuro stimare effetti stop : Così il ministro dell'Economia Tria, al question time alla Camera. "La sospensione della pubblicazione delle gare, in attesa che venga completata l'analisi, è avvenuta sulla base di uno scambio di ...

Tria alla Camera : "E' presto per decidere sulla Tav". PopBari e Carige non a rischio : Al momento, il ministero dell'Economia e delle finanze non dispone di elementi informativi in merito alla data di chiusura dell'analisi costi-benefici in corso'. La risposta di Tria ha provocato la ...

Tav - Tria : prematuro stimare effetti stop : 16.24 E' "in corso" l'analisi costi-benefici sull'Alta velocità Torino-Lione,pertanto "in relazione al rischio di perdita dei finanziamenti europei o agli impatti macroeconomici dell'intervento è prematura qualsiasi quantificazione". Così il ministro dell'Economia Tria, al question time alla Camera. "La sospensione della pubblicazione delle gare, in attesa che venga completata l'analisi, è avvenuta sulla base di uno scambio di lettere tra i ...

Tav - Tria contestato alla Camera - da Forza Italia cartelli pro-Tav : Roma, 31 ott., askanews, - Il ministro Tria è stato contestato in Aula alla Camera durante lo svolgimento del question time, in particolare sulla risposta a un'interrogazione sull'impatto del mancato ...

Tav - Di Maio : “Proteste imprenditori? Malinteso”. Industriali : “No - il ministro non ha capito nulla. Siamo preoccupati” : Se per Luigi Di Maio è tutto un “grande malinteso”, per Confindustria Piemonte e il presidente di Api Torino c’è “preoccupazione, non malintesi” e “il ministro non ha capito nulla” dell’ordine del giorno votato dal consiglio comunale lunedì su proposta del M5s. Il ministro dello Sviluppo Economico e l’Associazione delle piccole e medie imprese torinese litigano sul Tav. Nel giorno in cui ...

Ftse Mib ancora sotto pressione : sTavolta pagano gli industriali : La luce rossa accesa sull'economia potrebbe paradossalmente giustificare uno strappo, anche forte, alla regola europea e alle già tante concessioni fatte all'Italia sul fronte dei conti. Il problema, ...

Appello degli industriali : ridiscutere Tav è un colpo mortale : ... per oltre il 90% realizzato oggi via gomma, e consente anche - fatto importantissimo - la connessione alla Via della Seta, il grande asse che collegherà Oriente ed Occidente del mondo. La seconda ...