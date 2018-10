Tav | Salvini | “Finirà come il Tap? Noi da sempre favorevoli” Toninelli | “M5s contrario

Salvini : sempre per la Tav ma valuteremo... | "Se governassi solo farei cose più velocemente " : Il ministro dell'Interno, a margine dell'assemblea di Confitarma, sottolinea: "Se governassi da solo potrei fare tante cose più velocemente"

Lega e M5s - il retroscena malizioso : il patto segreto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio su Tav e Pedemontana : Ci sarebbe un accordo politico tra Lega e Movimento 5 stelle anche sui cantieri. Nella lista delle grandi opere ci sono Tav, Tap, Terzo Valico e Pedemontana . Sull'alta velocità tra Torino e Lione ...

Tav e decreto Salvini agitano le acque nella maggioranza : grana senatori "dissidenti" nel M5s : Luigi Di Maio chiede unità ai "suoi", ma quattro senatori sono contrari al decreto sicurezza-immigrazione così com'è oggi...

Tav e decreto Salvini - nella maggioranza acque ancora agitate : Roma, 29 ott., askanews, - La Tav e il decreto sicurezza-immigrazione targato Matteo Salvini agitano le acque della maggioranza gialloverde all'inizio della settimana in cui arriverà alla Camera anche ...

Tav : Beccalossi - Salvini non la sacrifichi per lanciare salvagente a Di Maio : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - "Il doveroso salvataggio della Tap non sia merce di scambio per bloccare lo sviluppo della Tav Torino-Lione". Così Viviana Beccalossi, consigliere regionale della Lombardia, aggiungendo: "Matteo Salvini, che si è conquistato sul campo la leadership del centrodestra, non

Luigi Di Maio - l'appello disperato a Salvini : 'Se non blocchiamo la Tav - implode il M5s' : La faccia di Luigi Di Maio parlava da sola, quando di domenica mattina a Roma ha incontrato Matteo Salvini per un vertice straordinario. Il suo livello di disperazione è a un punto talmente avanzato ...

Matteo Salvini - il retroscena dopo il delirio di Di Maio sulla Tav : 'Stiamo zitti' - viene giù tutto : Prima del vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insolitamente di domenica mattina, il clima teso tra Lega e M5s tutti i nodi irrisolti all'interno del governo ha costretto a un cambio di rotta ...

Tifosi CSKA a Salvini : non sTavamo saltando sulla scala mobile : Roma – “Non stavamo saltando”. Lo hanno ripetuto piu’ e piu’ volte. L’ultima in queste ore. I Tifosi russi del CSKA Mosca continuano a difendersi dalle accuse di aver provocato la rottura della scala mobile della stazione Repubblica della metropolitana linea A di Roma. Per replicare a chi li indica quale causa del crollo della scala, episodio in cui diversi russi sono rimasti feriti, piu’ o meno ...

Matteo Salvini : "A Roma dai 5 stelle mi aspetTavo un vero cambiamento" : "A Roma i 5 stelle potevano fare di meglio, anche se hanno ereditato una roba sovrumana. Mi aspettavo di più come tutti i Romani, un vero cambiamento. Roma è grande e difficile, ma merita tanto". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Rtl 102.5 parlando dell'amministrazione di Virginia Raggi. Un commento che arriva a pochi giorni dalla sentenza di primo grado sul caso Marra, prevista per il 10 novembre, in cui la ...

Conte - Salvini e Di Maio - cena insieme : «Avanti compatti». Sul Tavolo anche la Rai : L’incontro per provare a risolvere i nodi rimasti sul tavolo di M5S-Lega dopo aver trovato l’accordo sul dl fisco

Caso condono - Salvini : 'STavolta voglio copia del decreto'. Di Maio : 'Ne avrà due - così non sbaglia' : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, prima del Cdm che dovrà esaminare decreto fiscale e risposta ...

Caso condono - Salvini : «STavolta voglio copia del decreto». Di Maio : «Ne avrà due - così non sbaglia» : Resta tensione tra Salvini e Di Maio. Anche se il Caso condono sembra avviarsi verso una soluzione, i due continuano a lanciarsi frecciatine prima di vedersi per il nuovo Cdm sulla manovra previsto...

Intervista Salvini : 'Basta sceneggiate. Luigi sapeva - non passo per idiota'. Tensione su condono prima del Cdm : 'STavolta chiederò copia del ... : di Mario Ajello dal nostro inviato Adesso è arrabbiato Matteo Salvini. Anzi sarebbe meglio dire: annoiatissimo. 'Questa sceneggiata sta durando troppo. E sta facendo perdere tempo a tutti. Vogliono ...