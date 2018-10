Tav - Di Maio : "Non siamo contrari a priori" : La Torino-Lione continua a tenere banco. "Non siamo contro la Tav a prescindere" ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a margine del tavolo in regione sulla vicenda Comital. "...

Tav - Di Maio a Torino : “Io leale al contratto di governo. A chi protesta dico che i soldi resteranno sul territorio” : “La Tav è nel contratto di governo. Si deve portare avanti il contratto, perché altrimenti non ha neanche più senso andare avanti. A chi protesta perché stiamo mantenendo una promessa diciamo che i soldi che risparmieremo saranno reinvestiti sul territorio”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino per un incontro sulla Comital. “Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, per rilanciare le ...

Di Maio : “Il Tav è un’opera per sprecare denaro” : Arriva il vicepremier Di Maio a Torino e sembra mettere una pietra tombale sul Tav Torino-Lione: «È un’opera per sprecare denaro e non per fare investimenti». Il leader grillino, arrivato a Torino per incontrare i 180 lavoratori Comital senza stipendio da mesi e i 57 dell’Hag che rischiano pure loro il posto di lavoro, ha detto parole durissime co...

Lega e M5s - il retroscena malizioso : il patto segreto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio su Tav e Pedemontana : Ci sarebbe un accordo politico tra Lega e Movimento 5 stelle anche sui cantieri. Nella lista delle grandi opere ci sono Tav, Tap, Terzo Valico e Pedemontana . Sull'alta velocità tra Torino e Lione ...

La Lega non ha preso benissimo il plauso di Di Maio al no alla Tav : "Un suicidio politico" : Sale lo scontro tra M5s e Lega sulla Tav. Il plauso del vicepremier Luigi Di Maio alla sindaca di Torino Chiara Appendino non è andato giù alla Lega. "Si tratta di un suicidio politico, di una vera e propria pazzia", si sfoga in Transatlantico uno dei 'big' del partito di via Bellerio. La premessa è che da parte del Movimento 5 stelle in realtà sono arrivate solo dichiarazioni. "Non ...

Paradosso Di Maio : inaugura la Tav merci : Roma - Luigi di Maio e il M5s sono ormai nel pallone tra bugie, giravolte e penali inventate. Mentre a Torino, assente la sindaca grillina Chiara Appendino, i consiglieri (M5s) votano (con la benedizione di Di Maio) una mozione per il blocco del cantiere Tav Torino-Lione, a Marcianise, in Campania, il vicepremier elogia il modello dell'alta velocità, smentendo sé stesso e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Dalla cittadina in provincia ...

Tav - Comune di Torino vota odg per sospenderla. Di Maio : 'Bene'. È polemica - : 'Oggi è un giorno segnato da questa decisione incomprensibile, masochista dei 5 Stelle a Torino sulla Tav: veramente siamo in presenza di una forza politica che continua a fare del male all'Italia e a farsi del male, l'abbiamo visto praticamente su tutte le partite delle infrastrutture sul nostro territorio nazionale'. Lo afferma il senatore del ...

A Torino passa la mozione No Tav - Appendino è accerchiata ma Di Maio ora respira : Sospendere i lavori della Torino-Lione in attesa dell’analisi sui costi e benefici promessa dal governo e poi valutare se non sia meglio potenziare la linea storica piuttosto che costruirne una nuova. Il documento contro la Tav approvato dal Consiglio comunale di Torino, di per sé, è meno contundente del testo votato due anni fa, in cui si chiedeva...

Luigi Di Maio - altra grana : i 5 Stelle di Torino votano a favore dello stop della Tav in val di Susa : L'esito della votazione non era così scontato, ma il risultato è stato schiacciante: l'odg del Movimento 5 Stelle in cui si chiede alla giunta e alla sindaca di Torino, Chiara Appendino , di ...

Tav : Beccalossi - Salvini non la sacrifichi per lanciare salvagente a Di Maio : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - "Il doveroso salvataggio della Tap non sia merce di scambio per bloccare lo sviluppo della Tav Torino-Lione". Così Viviana Beccalossi, consigliere regionale della Lombardia, aggiungendo: "Matteo Salvini, che si è conquistato sul campo la leadership del centrodestra, non

Luigi Di Maio - l'appello disperato a Salvini : 'Se non blocchiamo la Tav - implode il M5s' : La faccia di Luigi Di Maio parlava da sola, quando di domenica mattina a Roma ha incontrato Matteo Salvini per un vertice straordinario. Il suo livello di disperazione è a un punto talmente avanzato ...

Torino - l’odg NoTav del M5s in consiglio : ‘Stop lavori fino ad analisi costi-benefici’. Di Maio : “Rinegoziarla è nel contratto” : Si discute in consiglio comunale a Torino l’ordine del giorno “No Tav” della maggioranza penstastellata. E fuori dal Municipio si sono riuniti due presidi contrapposti, quello delle associazioni d’impresa contrari all’odg del M5s e quello dei NoTav. Mentre la polizia presidia l’ingresso del Municipio. La maggioranza, mentre la sindaca Chiara Appendino è a Dubai, chiede di “rendere pubblici e ...

Tav - finirà come per il Tap? Di Maio : "Revisione nel contratto" : "Quelli di prima hanno fatto in modo da blindare un'opera che per me non e' strategica. Il Tap resta un'opera che per me si poteva benissimo evitare". Cosi' il vicepremier Segui su affaritaliani.it

Di Maio : nel contratto rinegoziare Tav : 12.40 "Ai cittadini abbiamo detto la verità. Nel contratto di governo abbiamo scritto che il Tap sarebbe rientrato in uno studio costi/benefici. Avremmo dovuto sborsare oltre 20 mld",dice il vicepremier Di Maio. "Per me resta un'opera non strategica". "Se teniamo duro, il 2019 sarà l'anno del cambiamento", aggiunge. "La rinegoziazione della Tav è nel contratto di governo. Non abbiamo pregiudizio sull' Alta velocità. Il problema è quando si ...