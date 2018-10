Tav | Chiamparino | Di Maio fa propaganda

Chiamparino invoca il referendum : “Salveremo la Tav” : Solo, o quasi. Lo è il M5s sul Tav Torino-Lione quando, in Comune, approva con la forza dei numeri, ma circondato dal «no» di tutti i partiti - Lega convintamente compresa ma non Leu- e dei rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale (tranne la Fiom e da ieri pure la Cgil torinese) un ordine del giorno che affossa, sia pur solo politicamen...

Tav - Chiamparino : governo lasci ambiguità : 19.35 "Il governo esca dall'ambiguità e la smetta con questa pantomima insopportabile", ha detto il presidente della Regione Piemonte, Chiamparino,intervenendo in Consiglio regionale sulla Tav. "Si abbia il coraggio di dire che non si vuole fare o, come mi auguro, che il tunnel di base si deve fare. Io dico sì senza se e senza ma,perché è quello che ci lega all'Europa", ha continuato. Il governatore propone un tavolo col governo e "se accetta ...

Tav - Chiamparino : pronti a chiedere referendum : 'Se il Governo accetta il tavolo di confronto bene, se no chiederò a questo Consiglio di trovare le modalità per una consultazione popolare in Piemonte'. Lo ha affermato il presidente della Regione ...

Chiamparino : “Se questo governo maleducato non accetta di discutere la Tav chiederò il referendum” : «chiederò ai piemontesi di dire se sono favorevoli a una decrescita infelice al quale saremo destinati se si bloccherà la Tav». Così Sergio Chiamparino al Consiglio regionale il giorno dopo la “rivolta” della Torino economica e non solo, contro il “No” votato dalla Sala Rossa. Il presidente Pd invoca un referendum se “questo governo maleducato che...

Sulla Tav Chiamparino si appella ad Appendino : "Faccia ragionare i suoi" : Lunedì, quando Chiara Appendino si recherà a Dubai per stringere accordi internazionali con fondi e investitori stranieri, sarà tallonata non solo dalla preoccupazione di quello che accadrà in città - ...

Chiamparino : Sulla Tav il Governo ci prende in giro : A rischio gli 813 milioni dell'Ue Allarme rosso Un segnale forte da parte del mondo economico-produttivo piemontese, ma anche di quello politico, che fanno quadrato con la Regione Sulla difesa delle ...

