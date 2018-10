Tatiana Calderon | “La W Series? Un passo indietro”

Formula 1 - Tatiana Calderón guiderà la Sauber C37 : Non si spengono i motori della Formula 1 in Messico: domani, la Pirelli effettuerà un test di sviluppo per le gomme 2019 insieme alla Sauber . Ad accendere i riflettori sul team elvetico, però, ci penserà Tatiana Calderón : la giovane pilota colombiana, farà il suo debutto a bordo della Sauber C37 per un evento promozionale.Per adesso è solo marketing. La partnership tra Tatiana Calderón e la Sauber è iniziata due anni fa e per il momento la ...

F1 - splendida occasione per Tatiana Calderon : debutto con la Sauber-Alfa Romeo martedì in Messico : La colombiana farà il suo debutto ufficiale al volante della Sauber Alfa-Romeo, compiendo un filming day sul circuito messicano Ottima opportunità per Tatiana Calderon, la colombiana debutterà infatti al volante della Sauber-Alfa Romeo martedì in Messico, compiendo un filming day con la scuderia svizzera di cui è tester da due anni. Ph. Twitter Tatiana Calderon Come imposto dal regolamento, la Calderon non potrà percorrere più di 100 km ...