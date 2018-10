Tassi fermi in Giappone | prosegue politica ultra espansiva

finanza.repubblica

: Il paese si sta fermando. PIL piatto, fuga di capitali, 40000 posti di lavoro persi in un mese x decreto dignità, b… - CarloCalenda : Il paese si sta fermando. PIL piatto, fuga di capitali, 40000 posti di lavoro persi in un mese x decreto dignità, b… - Agenzia_Ansa : #Draghi 'Italia come la Brexit è fra le incertezze. Tassi a imprese e famiglie sono saliti' - Agenzia_Ansa : #Draghi avverte: 'La #Bce non si piegherà al deficit dell'#Italia. Qualche ricaduta, limitata, sugli altri paesi' -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Continua la lineadimonetaria in. La Bank of Japan, BoJ, ha lasciato invariati idi interesse: -0,1% per ia breve e zero sui titoli di Stato decennali