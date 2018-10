Tap | Emiliano | I Cinque Stelle si sono fatti mangiare dalle lobby

Tap - un perito nominato dal gip è collega di un consulente della multinazionale. Emiliano ne chiede la sostituzione : Insegnano fianco a fianco nella stessa facoltà dello stesso ateneo. Di più: l’uno era nella commissione che ha valutato l’altro come idoneo a diventare professore di seconda fascia. Entrambi, però, lavorano con ruoli diversi alla superperizia sul gasdotto Tap. Ed è per questo che, in mattinata, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha depositato al gip del Tribunale di Lecce richiesta di valutarne la sostituzione. È ...

Il tip Tap di Emiliano è un pericolo per il Pd : Il M5s sta subendo la sconfitta post elettorale più grave nella Puglia di Michele Emiliano, che è stato partner in crime dei grillini nella campagna mediatica per la chiusura della acciaieria Ilva e il blocco del gasdotto Tap. Gli attivisti del movimento No Tap vogliono impedire l’attivazione dell’i

Tap - in Puglia cresce la rivolta contro i Cinque Stelle. Emiliano : "Una ritirata indegna" : Infuria la polemica alla vigilia della decisione finale del ministero dell'Ambiente sulla correttezza dell'iter seguito per la costruzione del gasdotto Tap che collegherà l'Azerbaijan all'Italia

Tap - cresce la tensione tra i Cinque Stelle. Emiliano accusa : "In Puglia una ritirata indegna" : Infuria la polemica alla vigilia della decisione finale del ministero dell'Ambiente sulla correttezza dell'iter seguito per la costruzione del gasdotto Tap che collegherà l'Azerbaijan all'Italia

Il Governatore Emiliano tradito da M5S : "Dopo l'Ilva anche sul Tap ritirata indegna dei grillini" : "E' devastante quello che hanno fatto e mi auguro che pongano rimedio accogliendo i suggerimenti della Regione Puglia: decarbonizzazione Ilva e spostamento dell'approdo Tap, visto che non hanno il coraggio di fare quello che avevano promesso di fare.Perché queste sono le uniche soluzioni realistiche che tutelano la salute dei cittadini e l'ambiente". Lo afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alle ...