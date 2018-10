Tamponamento a quattro a San Quirino

ilfriuli

: Tamponamento sul Raccordo Perugia Bettolle a Piscille quattro le auto, sembra non ci siano feriti - Umbria Journal… - umbriatweets : Tamponamento sul Raccordo Perugia Bettolle a Piscille quattro le auto, sembra non ci siano feriti - Umbria Journal… - ITnewsPG : Tamponamento sul Raccordo Perugia Bettolle a Piscille quattro le auto, sembra non ci siano feriti - Umbria Journal… - umbriajournal_ : #Tamponamento sul Raccordo Perugia Bettolle a Piscille quattro le auto, sembra non ci siano feriti #incidente strad… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Maxi, poco prima delle 18.30, in comune di San. All'altezza della prima rotonda di Sedrano , lungo la regionale 251 ,auto , per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, ...