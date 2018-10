Tagli al fondo famiglia e ai fondi per le Regioni | le novità della manovra

ilgiornale

: Nella nuova bozza della #manovra tagli alle Regioni che non riducono i vitalizi. Salta l'incremento di 100 mln al f… - Lettera43 : Nella nuova bozza della #manovra tagli alle Regioni che non riducono i vitalizi. Salta l'incremento di 100 mln al f… - battistabd : RT @ElioLannutti: Del fisco, ultima ‘dimenticanza’ sui patrimoni esteri -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Il governo continua a limare ancora una volta la. Di fatto, dopo la bocciatura di Bruxelles, si cerca di trovare la quadra per portare il testo verso l'approvazione del Parlamento. Nell'ultima bozza l'esecutivo ha inserito una mega sforbiciata alleche non si adegueranno alo dei vitalizi dei consiglieri. Il provvedimento, fortemente voluto dai grillini, di fatto potrebbe dare il via a duna sorta di braccio di ferro tra il governo e gli enti locali regionali. La minaccia è chiara: sforbiciata sui trasferimenti che dallo Stato vanno proprio alle. Uno che toccherebbe anche l'80 per cento. Sforbiciata alper lae alle spese militariMa non finisce qui: lesullariguardano anche il. La nuova bozza non prevede più la norma che aumentava di 100 milioni gli stanziamenti proprio per ila sostegno delle ...