Lo Swing rivive a Milano con lo Swing’n’Milan 2018 : Musica, ballo, ma soprattutto tanto, tanto divertimento. Milano si prepara a diventare per quattro giorni la capitale italiana dello swing : dall’11 al 14 ottobre, infatti, il locale meneghino Spirit de Milan ospiterà il festival internazionale swing ’n’Milan, ricatapultando ballerini e appassionati del genere nelle magiche atmosfere americane degli anni ‘30 e ‘40. Un lungo fine settimana dove musica e danza si intrecceranno con moda, cultura e ...

Dallo Swing fino a Bach - è un'esplosione di danza : Pronti per la prima abbuffata danzereccia? Da stasera a lunedì ce n'è davvero per tutti. 'Dance Explosion' è l'ormai abituale energetica rassegna di ballo del Martinitt , via Pitteri 58, 16/22 euro, , ...