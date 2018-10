Sulle mie gambe | la sfida di Tiziana Furiosi

Il mostro di Ecatepec - la confessione choc Sulle donne uccise “Meglio in pasto ai miei cani che a rubarmi l’ossigeno” : Hanno ucciso una ventina di donne. È quanto emerge dalle prime indagini dell’ufficio del pubblico ministero di Ecatepec, sobborgo a nordest di Città del Messico, in merito alla coppia di messicani arrestati mentre trasportavano resti umani in un passeggino, scatenando la protesta di centinaia di persone, scese in strada con candele e fiori bianchi per chiedere la fine dei femminicidi in tutto il Paese. Secondo una dichiarazione della ...

[L'analisi] I burocrati nemici del reddito di cittadinanza - lo scontro Sulle promesse pericolose e il rischio del premier ombra. Ecco cosa c'... : E' diventato un caso l'audio riservato di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Conte, che annuncia l'epurazione di dirigenti e funzionari del ministero dell'Economia e delle Finanze in caso non venissero inseriti nella manovra i miliardi necessari per il reddito di cittadinanza. Ma rischia di essere l'ennesima cannonata sparata contro i Cinque Stelle che ...

Premier - basta ai casi Raiola-Pogba : è guerra ai procuratori Sulle commissioni : RIVOLUZIONE - Come arginare questa 'fuga di capitale' che quindi lascia i club per uscire dal mondo del calcio? Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport l'obiettivo della Premier ...

Eros Ramazzotti : ritorno Sulle scene e collaborazione con Facebook Italia per la video Premiere : Vita ce n’è è il nuovo disco di Eros Ramazzotti, in uscita per Polydor il 23 novembre 2018. Il 17 febbraio debutterà a Monaco il tour mondiale che vedrà protagonista Eros nelle più belle e importanti arene dei 5 continenti. L’artista Italiano più famoso nel mondo torna sulle scene e dà tutte le coordinate dei prossimi appuntamenti, attraverso i suoi canali social. Grazie alla collaborazione con Facebook Italia, Ramazzotti è il primo artista nel ...

Eros Ramazzotti : ritorno Sulle scene e collaborazione con Facebook Italia per la video Premiere : Vita ce n’è è il nuovo disco di Eros Ramazzotti, in uscita per Polydor il 23 novembre 2018. Il 17 febbraio debutterà a Monaco il tour mondiale che vedrà protagonista Eros nelle più belle e importanti arene dei 5 continenti. L’artista Italiano più famoso nel mondo torna sulle scene e dà tutte le coordinate dei prossimi appuntamenti, attraverso i suoi canali social. Grazie alla collaborazione con Facebook Italia, Ramazzotti è il primo artista nel ...

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : Sulle tracce del Premier Conte : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: sulle tracce del Premier Conte pubblicato su ...

Toffanin e l’affondo Sulle colleghe : “Non pubblicherò foto dei miei figli sui social” : Niente Instagram e soprattutto niente figli sui social: Silvia Toffanin racconta la sua scelta, lanciando una frecciatina alle colleghe. Da Alessia Marcuzzi a Michelle Hunziker, sino ad Antonella Clerici: sono tante le conduttrici che si dichiarano social addicted. Ad attirare maggiormente l’attenzione delle regine della tv è Instagram, dove spesso postano foto che raccontano la loro vita privata. Protagonisti – loro malgrado – ...

Non indossa il reggiseno al lavoro : cameriera licenziata. "Non capisco come influisca Sulle mie capacità" : È stata licenziata per colpa di un reggiseno. Christina Schell, 25 anni, fino a poche settimane fa lavorava come cameriera all'Osoyoos Golf Club, in Canada, ma è stata allontanata dal posto di lavoro per non aver indossato il reggiseno, dunque per aver violato il codice d'abbigliamento aziendale. Una "discriminazione di genere", secondo la giovane, la quale si è rivolta al Tribunale sui diritti umani della Columbia ...