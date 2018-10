Sui 3 422 giorni di prigionia di Asia Bibi hanno taciuto quasi tutti

ilfoglio

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Roma. “Ostaggio non dei barbari dell’Isis, ma di una legge” ha scritto sul Figaro Pierre-Hervé Grosjean, a capo della commissione etica della diocesi di Versailles. “Come potrebbe il paese dei diritti umani (la Francia, ndr) tacere di fronte a questa ingiustizia? Come potremmo chiudere gli occhi in