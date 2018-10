Stupri | parla il ministro Bonafede | La castrazione chimica non è nel contratto di

ilgiornale

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) "Non c'è alcuna iniziativa del governo in relazione all'introduzione dellae non vi è alcuna indicazione in tal senso neldi governo". Parola del guardasigilli Alfonsdo.Ildella Giustizia del Movimento 5 Stelle ha risposto al question time alla Camera dei deputati a un'interrogazione di Fratelli d"Italia relativa all'ipotesi diper gli stupratori e responsabili di violenze sessuali.Dunque, l"esponente pentastellato dell'esecutivo ha aggiunto: "Ilmento può chiaramente poi portare avanti tutte le iniziative che ritiene opportune". Ma la posizione del governo gialloverde, ha sottolineato"è di non far uscire nessuno dal carcere, e tenerlo sotto controllo, con la certezza della pena, attraverso un percorso che tramite anche personale medico possa garantire che quella persona è sotto il controllo dello ...