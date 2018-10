ilfattoquotidiano

: ?? Arrestati tre ragazzi che il 22 gennaio hanno preso parte all'aggressione della troupe di #Striscialanotizia guid… - Striscia : ?? Arrestati tre ragazzi che il 22 gennaio hanno preso parte all'aggressione della troupe di #Striscialanotizia guid… - AngelaAnpoche : RT @Cascavel47: Striscia la Notizia continua a perdere la gara degli ascolti con I Soliti Ignoti: cosa succede al tg satirico di Antonio Ri… - theBagattella : RT @GiusCandela: #Striscialanotizia continua a perdere la gara degli ascolti con i #SolitiIgnoti: cosa succede al tg satirico di Antonio Ri… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) C’è chi vince e c’è chi perde, non in tv dove vincono tutti e non perde mai nessuno. I numeri però, per quanto vittime di interpretazioni, forniscono delle “sentenze”che non possono passare inosservate. E, per dirla alla Lubrano, la domanda sorge spontanea:sta succedendo ala? Il programma condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (nella prima fase da Michelle Hunziker), non riesce più ad aggiudicarsi la sfida dell’access prime time soccombendo contro Idi Amadeus. Il game show di Rai1 rappresenta infatti una delle poche gioie del daytime della rete diretta da Teodoli alla prese con non pochi problemi (da La Prova del Cuoco a Vieni da me, da Il Paradiso delle Signore a La Vita in diretta). La trasmissione sembra aver trovato forza e continuità con un pubblico fedele. Merito del meccanismo “investigativo” ...